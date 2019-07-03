中国又逮捕一名加拿大公民

（德国之声中文网）加拿大外交部证实，一名加拿大公民在中国山东省烟台市被拘留。加外交部方面表示，为了保护这名加拿大公民的个人隐私无法对外公布拘留原因。外交部一名发言人说，加拿大驻华外交机构向这名加拿大公民提供法律援助。

加拿大媒体在报道此事时还提到7月10日中国江苏省徐州市警方对外发出的通报。当地警方新进破获的一期涉毒案件中19人被捕，其中16人为外籍人员(7人为某教育机构外教，另9人为学生)。"依据相关法律法规，1名外籍人员因涉嫌刑事犯罪被依法刑事拘留，18名涉毒人员被行政拘留"。

但加拿大外交部表示，不会就最新一起加拿大公民在华被拘留一事是否与中国警方抓捕外籍吸毒人员有关发表评论。

去年，加拿大前外交官康明凯（ Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔·斯帕沃尔(Michael Spavor)在中国被逮捕。

去年12月，距离华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕不到一周的时间，加拿大前外交官康明凯（ Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔·斯帕沃尔(Michael Spavor)在中国被逮捕。中国方面指控康明凯从事多项间谍活动。

这两名加拿大人被捕被看作是中国对孟晚舟事件的报复。去年12月1日，孟晚舟搭乘香港飞往墨西哥的航班。她在途经温哥华转机时，被加拿大警方应美国政府司法互助要求逮捕。孟晚舟需要面对美国纽约东区联邦地区法院发出的拘捕令及纽约东区检控律师的指控。

中国停止从加拿大进口农业产品

北京方面指责加拿大警方逮捕孟晚舟是出于政治目的。去年12月，在孟晚舟的保释听证会上，检方指控孟晚舟涉嫌"欺诈"和违反美国"制裁措施"。之后孟晚舟暂时获得保释，但不能离开加拿大。2019年1月21日，美国政府通知加拿大政府，美国计划正式提出引渡孟晚舟，理由是她涉嫌"就美国对伊朗的制裁令诈骗银行"。

孟晚舟事件发生后，中加关系陷入冰期。除了两名加拿大公民被捕之外，中国法院以制毒、贩毒罪判处两名加拿大人死刑。并且还停止从加拿大进口农产品。

洪沙/任琛（法新社、美联社）