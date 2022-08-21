中国又推出新措施 力求提振经济稳定就业

（德国之声中文网）中国政府宣布，将再度投入巨资提振经济。中国国务院周三会议后宣布，将再度注入三千亿元资金，用于基本设施建设。主持国务院会议的总理李克强表示，投入更多资金，是"为了让经济活动保持上升态势"。此外，中国还宣布，将对国有发电厂提供财政援助。政府将发行两千亿元特种债券，援助能源供给企业。由于持续高温，中国部分地区出现了供电不足的问题。

由于中国坚持所谓的"清零政策"，国民经济发展已经受到严重影响。由于当局不惜一切代价希望遏制住新冠病毒的传播，一系列大中城市都曾在今年春季实施封过严苛的封控措施。此外，房地产市场的不景气，也使中国经济的发展受到了冲击。

就业市场面临长期压力

中国人力资源与社会保障部副部长李忠也在周四表示，中国政府将采取一系列税务、金融和产业经济措施，以稳定就业市场。

今年七月，中国青少年失业率达到了创纪录的19.9%。而基于问卷调查的城镇失业率虽然有所下降，但仍保持在5.4%的高位。六月，失业保险发放的金额也飙升至历史最高点。

李忠在北京的一次新闻发布会上表示，中国就业局势一直处于稳定状态，但长远来看，也面临着很大压力。他表示："我国就业总量压力长期存在，结构性矛盾更加突出，不确定、不稳定因素增多，就业工作仍面临不小挑战。 "





今年春季，中国官方因疫情而采取的封控措施，使经济受到了冲击，造成了工厂停产和供应链中断问题。小企业中的就业岗位损失严重。中国官媒报道称，中国就业岗位的三分之一来自私营经济，而城镇新增就业岗位的90%也是由私营经济贡献的。

人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示："特别是今年以来，部分地区疫情散发，出现市场岗位需求减少，部分招聘求职活动取消或延后，一些青年的求职就业出现了新的困难。 "

在岸人民币结束五连跌 周四小幅反弹

为了刺激房地产市场和经济发展，中国央行连续采取下调利率的措施之后，人民币对美元的汇率也出现了明显的下跌。周二，在岸市场美元兑人民币汇率升破人民币6.86元，人民币汇率触及2020年8月以来最低。

路透社援引知情者的消息报道称，中国外汇管理机构周三曾致电多家银行，警告他们不要采取大规模抛售人民币的行动。分析师认为，官方致电银行的行为显示，人民币汇率下跌速度之快，已经引起了中国当局的紧张。中国外汇管理局在回复路透社质询时表示，并没有看到外汇市场上有任何异动。不过，在岸人民币兑美元周四终于出现了反弹，结束了此前连续五天的下跌趋势。截至北京时间周四16:30，中国外汇交易中心数据显示，在岸人民币报1美元兑人民币6.8503元，较昨日官方收盘价6.8654元涨151点，涨幅0.22%。

（德新社，路透社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。