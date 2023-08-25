中国又刮抢盐风 老百姓为何总恐慌？

（德国之声中文网）日本8月24日开始将福岛第一核电站经处理的放射性污水排入太平洋后，中国多地出现食用盐抢购潮，各电商平台上，食盐产品也被抢购一空。对此，相关机构因此密集发声，呼吁市民不必哄抢食盐。

中盐集团有限公司微信公众号8月24日发表声明称，"受日本核污染水排海影响，我国部分市场发生食盐抢购现象"。声明中说，"我国食盐来源主要分为三类：井矿盐、湖盐、海盐。当前我国的食盐产品结构占比为井矿盐87%、海盐10%、湖盐3%，井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染影响。"中盐集团还称，该集团是世界最大的食盐生产企业，食盐储备供应充足，食盐产能超过1000万吨/年，其中井矿盐占比95%、湖盐占比4%、海盐占比1%。声明说，"近期，部分区域市场发生食盐抢购，电商及部分商超渠道有短时缺货现象，我们正在加班加点生产、配送，全力以赴保障市场供应。请社会各界理性消费，不要盲目抢购。"

山东、广东、安徽、浙江等盐业企业或盐业协会、北京市商务局等机构也纷纷发表声明，称食盐储备充足，产能稳定，呼吁民众不必屯盐。

山东省盐业协会强调山东省所产食盐以井矿盐和地下卤水制盐为主，不受日本核污染水排海影响。安徽盐业也称"所产食盐为内陆井矿盐，不会受日本核废水排放影响。"

广东盐业称，"自日本宣布试运行排放核污染水后，广东盐业已对广东省主要海盐生产工区的海域海水及生态海盐进行了α、β放射性项目的第三方送样检测，结果显示目前的广东海盐是安全的"，呼吁"大家保持警惕的同时也不必过度担忧"。

浙盐集团称，"数字浙盐"系统可实时监控浙江省食盐质量、供应安全情况，一旦出现供应异常，公司可快速进行调配，满足市场供应需求。

为何抢盐？

2011年3月日本福岛第一核电站发生事故后，中国内地。、香港、澳门、南韩等地也曾出现民众抢购食盐现象。分析认为，其原因主要是有谣言称"盐中的碘可以防辐射"以及民众担心海水受到核泄漏污染导致海盐的生产和品质受影响，因此屯盐。

前不久，韩国就传来曾因预计日本将开始排放福岛核废水而导致民众囤盐的消息。据路透社报道，韩国盐价在今年4月至6月间飙涨近27%，不过，韩国官员称，天气欠佳、产量不足也是导致涨价的原因。

中国大陆各地抢购食盐的消息开始于8月24日下午日本方面排放经处理的福岛核废水之后。社交平台X（前推特）上出现网民上传或转发照片与视频，显示沿海一些城市抢盐的情况。8月25日，澳门广播电视报道一些超市有市民抢购食盐；香港媒体与网络社交媒体上也陆续传出超市货架食盐售罄的消息。

在中国社交平台知乎上，抢食盐也成了网民关注的一个话题。有IP属地显示湖北的网民以"现在都在疯狂的抢盐， 为什么老百姓总是如此地恐慌"的帖子中记录了自己抢盐的过程："本不想去超市买盐的，但看到网上好多人都在疯狂购买，亲朋好友都在催促，也按捺不住了，赶紧骑电动车去了附近的超市一趟。好家伙，去到超市，竟然看不到食盐专柜了，仔细一看，已经被人围满了，一会的功夫食盐就被一扫而空，还有好多人站在这里等，询问工作人员还有没有食盐，催促工作人员去仓库里拿。只要工作人员把盐一拿来，立马又是一顿抢。我站在后面根本挤不进去，好在最后工作人员表示仓库里没有盐了，等来货了再上货柜，我才挤到前去，已经没有碘盐了，还剩下十几包没吃过的盐，不管它三七二十一，买几包总比一包没有的强，于是装了5包盐，我后面的人拿个袋子来把剩下的盐全部装去了。等我去收银台排队付款的时候，看到每条收银通道大部分都是买盐的，买得最少的也跟我一样买了几包，买得多的买了几十袋，提都提不动，这是什么节奏，大家都是从哪里得到的消息，都在疯传以后的食盐不能吃了，超市的食盐都被抢空了，等仓库再来食盐肯定还会被抢光，为什么人们都像之前抢口罩抢大米一样如此地恐慌？这是老百姓自己人为造成的还是某些人故意造成的呢？"

有网民对此次的抢盐潮评论说，"智商税层出不穷，都是韭菜"。"没必要囤。想想你去年囤的连花清瘟胶囊吧。"

在"核污水排海后老百姓还能活吗？"的词条下，有网民评论说，"不是能不能活的问题，从这个事情上我们应该清醒的认识到，你我皆蝼蚁。"；"老百姓有什么办法？老百姓有什么能力？能怎么办网上吐吐槽，担担心还能怎么样"。

有网民回忆起了2011年福岛核泄漏事故之后中国出现的"疯狂"的抢盐潮，并写道："在国内媒体的大肆渲染下，日本此次的核废水排放行为差不多已经等同于毁灭世界了。有意思的是，在民间激烈抗议的喧嚣背后，对此最有发言权的国际科学界却几乎没有权威的专家以及机构公开表达过反对，甚至国内也没有，要知道，在国际原子能机构（IAEA）派去审查日本核废水排放的工作组中，可是有一位中国代表的，而且如今的IAEA副总干事也是中国人。"

还有网民指出：国际原子能机构七月份发布了一个帖子，"原子能机构现已完成对日本福岛第一核电站储存水排放计划的评定，确认这些计划符合原子能机构安全标准。"既然是国际组织、权威机构，想来应该比一些不知姓名的"专家"强些。

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

迄今，针对日本政府决定启动福岛核污染水排海一事，中国官方除了严正抗议外，还宣布自8月24日起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物），香港特区和澳门特区也宣布于8月24日起禁止日本东京、福岛、千叶、栃木、茨城、群马、宫城、新潟、长野和埼玉10（都）县的水产品等进口。

随着抢盐潮的迅速发酵，除了中国各地盐业企业发文强调供应有保障，呼吁民众不必屯盐外，中国国家机构也开始介入。中国国家市场监督管理总局、澳门有关当局表示将加大价格监管执法力度，严查囤积居奇、捏造散布涨价信息等哄抬价格违法行为，及时公布典型案例。香港特区食物安全中心星期五发帖强调，服用碘盐或碘片均不能帮助人体抵抗辐射，而且有可能危害健康。

与抢盐潮相对的则是中国社交媒体上对日本化妆品的"敌对"。中国各大社交平台近几个月出现网民整理出的可能会受日本排放"核污染水"影响的洗护、美妆品牌清单，这些清单如今更是得到大量转发。日本知名品牌无印良品、SK-II等已纷纷做出回应，强调产品质量，恳请消费者放心使用。

（综合报道）

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