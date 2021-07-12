中国又传公安意外 苏州酒店辅房坍塌 

(德国之声中文网) 综合中国媒体的报道，苏州市吴江区四季开源酒店三层楼钢混结构的辅房在周一(7月12日)下午发生坍塌，救援仍在进行当中，而事故原因也在调查中。

CGTN报道，截至13日凌晨，已救出被困人员14人，其中1人死亡，4人生命徵象平稳，3人正在抢救，另有失联人员4人。

中国中央电视台发布的图片显示，十多名戴着头盔的救援人员在灾难现场，周围的地面上到处都是碎玻璃，在一堆废墟上可以看到酒店装潢层板还有管线裸露在外。

中国应急管理部公布了救援人员用担架从废墟中拉出一名腿部受伤的赤膊男子的画面。图片显示医护人员正在等待救援这名似乎是清醒的男子。

根据该酒店在旅游网站的信息，这家酒店于2018年开业，有54间客房，以及一个宴会厅和会议室。

苏州是一个拥有1200多万人口的城市，在上海以西约100公里处，运河风光和数百年历史的花园景色宜人，是一个深受游客欢迎的旅游目的地。

过去的公安意外

法新社报道，建筑物倒塌或事故在中国并不罕见，通常是由于建筑标准不严或行政单位腐败造成的。

新闻内容指出，去年3月，中国南方的泉州市一家检疫性酒店倒塌，造成29人死亡，当局后来发现，该建筑原来的四层结构被非法多加盖了三层。

此外，中国当局在5月疏散深圳世纪广场摩天大楼里的所有人员，因为该建竺在几天内多次摇晃，引发外界担忧。2016年，东部城市温州一栋挤满农民工的简陋多层建筑倒塌，至少有20人死亡。而在2019年，上海一栋商业大楼在装修期间倒塌，10人死亡。

(法新社等)



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