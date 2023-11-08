中国又一位明星企业家数周失联

（德国之声中文网）据中国澎湃新闻11月6日援引知情人士报道，39岁的斗鱼CEO陈少杰在10月份已经失联。对于失联的原因，业内传闻称，可能与此前的斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关，该直播间被指利用斗鱼的各种抽奖规则进行涉嫌赌博活动。

法新社报道指出，直播平台斗鱼由中国科技巨头腾讯支持，在美国上市，市值目前约2.68亿美元。周二（11月7日），当法新社问及陈少杰的下落时，该公司代表没有提供细节，仅表示“斗鱼的业务运营仍然正常”。

成都的《封面新闻》也报道说，陈少杰的同事不知道他的下落，也无法与他取得联系。

暴利的中国直播行业

在中国，直播为电子商务巨头和网红们带来了巨额利润，在短视频平台出售的商品额已经达到每年上千亿美元。

与此同时，中国政府在打击这个蓬勃发展的行业中被认为不道德、违法乱纪的内容。当局对几个顶级平台展开了调查，并将矛头对准了一些知名主播。

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出于对色情和其他“低俗”内容的担忧，中国当局于今年5月对斗鱼进行了全面调查。

据中国官媒今年5月8日报道，“针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题”，中国网信办指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。当局当时也批评并处罚了百度、新浪微博、豆瓣等网络平台。

中国常有高管失联后被曝接受调查

目前，陈少杰是否已经被拘留，尚未得到官方证实。但在中国，常有高管在长时间失联后被宣布正在接受调查。例如，亿万富翁、投行华兴资本的董事长兼首席执行官包凡于今年失联，后来被曝出正在 “配合”官方调查。

近年来，随着中国国家主席习近平对涉嫌腐败行为的严厉打击，中国有多位金融家和商界人士落马。这播严打目前没有任何减弱的迹象。

今年10月，中国国有银行巨头光大集团前老板李晓鹏因涉嫌受贿被捕。9月，中国人寿保险公司原董事长、党委书记王滨因贪污罪被判死缓。



（法新社等）

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