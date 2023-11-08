中国又一位明星企业家失联数周 传出被捕

（德国之声中文网）周二（11月21日），斗鱼发布公告称，该公司CEO陈少杰2023年11月16日左右被成都警方逮捕，并表示公司尚未收到任何有关对陈少杰被调查或明显被捕原因的正式通知。

斗鱼方面还表示，陈少杰的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。据中国媒体报道，受此消息影响，斗鱼盘前跌幅扩大至10%。

已经失联数周

中国澎湃新闻11月6日援引知情人士报道，39岁的斗鱼CEO陈少杰10月份已经失联。对于失联的原因，业内传闻称，可能与此前的斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关，该直播间被指利用斗鱼的各种抽奖规则进行涉嫌赌博活动。中国当局曾于今年早些时候针对“色情、低俗”等问题对斗鱼平台进行了调查，督导其整改。

法新社报道指出，直播平台斗鱼由中国科技巨头腾讯支持，在美国上市，市值目前约2.68亿美元。周二（11月7日），当法新社问及陈少杰的下落时，该公司代表没有提供细节，仅表示“斗鱼的业务运营仍然正常”。

成都的《封面新闻》也报道说，陈少杰的同事不知道他的下落，也无法与他取得联系。

暴利的中国直播行业

在中国，直播为电子商务巨头和网红们带来了巨额利润，在短视频平台出售的商品额已经达到每年上千亿美元。

与此同时，中国政府在打击这个蓬勃发展的行业中被认为不道德、违法乱纪的内容。当局对几个顶级平台展开了调查，并将矛头对准了一些知名主播。

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出于对色情和其他“低俗”内容的担忧，中国当局于今年5月对斗鱼进行了全面调查。

据中国官媒今年5月8日报道，“针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题”，中国网信办指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。当局当时也批评并处罚了百度、新浪微博、豆瓣等网络平台。

中国常有高管失联后被曝接受调查

目前，陈少杰是否已经被拘留，尚未得到官方证实。但在中国，常有高管在长时间失联后被宣布正在接受调查。例如，亿万富翁、投行华兴资本的董事长兼首席执行官包凡于今年失联，后来被曝出正在 “配合”官方调查。

近年来，随着中国国家主席习近平对涉嫌腐败行为的严厉打击，中国有多位金融家和商界人士落马。这播严打目前没有任何减弱的迹象。

今年10月，中国国有银行巨头光大集团前老板李晓鹏因涉嫌受贿被捕。9月，中国人寿保险公司原董事长、党委书记王滨因贪污罪被判死缓。



（法新社等）

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