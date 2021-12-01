中国去年自然指数贡献份额首次排名全球第一

（德国之声中文网）据5月19日发布的自然指数数据，从2022年1月到12月，中国作者在82种高质量期刊上发表论文的"份额"为19373份，首次超过美国，排名第一。美国为17610份。

自然指数由出版机构"施普林格-自然出版集团"下属机构编制并定期发布，追踪发表在82本高质量期刊上的科研论文，并分析作者归属等数据。一个国家的份额基于在自然指数期刊上发表的每篇论文中来自该国作者的比例。如果一篇文章完全由中国的研究人员发表，则中国的份额为1。

根据2022年的自然指数，在物理、化学、地球和环境科学方面，隶属于中国机构的作者比美国同行更多。美国唯一仍处于领先地位的是生命科学。

日本国家科学技术政策研究所去年的一份报告说，在2018年至2020年间，中国研究在被引用次数最多的前1%的论文中占比高于美国研究。该报告还发现，中国每年平均发表407,181篇科学论文，领先于美国的293,434篇。

对中国研究的引用量增加要归因于对Covid-19基因组测序的大量引用。不过，尽管中国的科研份额排名超过美国，但中美作者的合作是国际合作中最多的，中国被引用最多的论文许多也是与国际研究人员合作完成的。

自然指数同时也显示，依照对至少有一位作者来自某一国家/地区的所有文章的总和统计，2022年美国科研论文总数为近25200篇，中国为23500余篇。

中美科学家合作变得困难

《卫报》指出，随着美中关系恶化，这两个国家的科学家合作变得更困难。在2018年至2022年期间，美国司法部为根除中国间谍及窃取知识产权及商业秘密活动而展开的"中国行动计划"(China Initiative)导致100多名科学家失去工作。中国的大学也严格审查与外国人的合作。

中国研究人员压力大 论文造假引关注

中国国家主席习近平号召提高科研经费和投入。学术界被推向科技竞争的前沿。但是，中国的研究人员说，他们受到压力，要优先考虑数量而不是质量。为了提高产出量，还发生论文造假，出现低质量的研究。2020年，中国科技部禁止大学和研究机构为提高发表论文的数量而进行财政奖励。

论文造假困扰中国学术界

曾供职于美国斯坦福大学的微生物学家伊丽莎白·毕克（Elisabeth Bik）多次揭露中国科研人员涉嫌"学术不端和造假"。她曾发现大约650份论文使用同一来源的图片，似乎都是由同一个"工厂"生产的。

据科学网微信公众号2022年1月25日的一篇报道，毕克团队自2020年以来已经发现了16个"论文工厂"及其生产的2000多篇论文，绝大多数含有中国作者。毕克团队化名扮虎的成员告诉《中国科学报》，"国内的论文工厂100%是中国客户，国外的论文工厂有一部分也是中国客户，从全世界来看，最大的买家无疑来自中国。"

（综合报道）

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