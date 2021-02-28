 中国去年新增风电装机容量占全球近60% | 经济纵横 | DW | 14.03.2021

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经济纵横

中国去年新增风电装机容量占全球近60%

彭博新能源财经发布的研究报告显示，中国去年新增风电装机容量57.8吉瓦，超出全球其它地区的总和。全球能源监测组织的研究则表明，中国去年在全球煤电发展中占主导地位。

Windräder Windkraftanlage China

中国2020年新增风电装机容量57.8吉瓦

（德国之声中文网）彭博新能源财经（BNEF）发布的数据显示，2020年全球风电新增装机容量为96.7吉瓦（１吉瓦=10亿瓦=1000兆瓦）较2019年增长59%。其中中国的陆上和海上风电新增装机容量57.8吉瓦，占全球新增风电装机容量的近60％。美国去年新增风电装机容量16.5吉瓦。

数据还显示，全球去年大部分风电新增装机容量位于陆上，达到90.2吉瓦的历史最高水平，海上风电新增装机容量仅为6.5吉瓦。2020年，陆上风电新增总量在美洲为19.4吉瓦，在欧洲为12.6吉瓦。

报告指出，2020年，通用电气（GE）成为全球最大的风机制造商，占13.53吉瓦，其次是金风科技（Goldwind，13.06吉瓦），维斯塔斯（Vestas12.4吉瓦），远景能源（Envision，10.35吉瓦），西门子歌美飒（Siemens Gamesa，7.65吉瓦）。

中国在全球新煤电厂建设中占主导

全球能源监测组织的另一项研究显示，全球近三分之二的运营中的煤电厂在中国，一半的燃煤发电量来自中国。去年，中国投产 38.4 吉瓦的新煤电厂，相当于其他国家总和的三倍。此外，中国去年提出新建73.5吉瓦煤电项目的建议，相当于其他国家总和的五倍。与此同时，中国新煤电项目的审批也在加快。

中国国家主席习近平去年在联合国大会上宣布，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳​排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。但专家们警告说，中国本月公布的第十四五计划可能会导致温室气体排放量增加。该计划乎没有透露这个世界上最大的温室气体排放国究竟将如何实现新的气候目标。

观看视频 01:43

褐煤已過時 為何我的家仍要被鏟平

 

乐然／任琛（彭博新能源财经、全球能源监测组织）

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2020年德国增加电力进口

2020年德国进口的电力明显多于过去的几年。大型输电网络的运营商认为，德国今后将更多进口电力，以便在极端情况下自主发电维持供应。  

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