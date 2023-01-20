中国去年持美债呈12年来最低

（德国之声中文网）最新数据显示，2022年中国持有的美国国债降至12年来最低。去年12月，减持的趋势还在继续，而这已是连续第5个月减持。自去年4月以来，中国持有的美国国债连续8个月低于1万亿美元。

美国财政部周三（2月15日）公布的数据显示，截至2022年12月底，中国的美国国债持有额为8670亿美元。

中国是美国第二大债权人，持美债最多的国家是日本。2022年，日本也在抛售美国主权债券，其数额甚至大于中国。根据美国TIC系统周三公布的数据，日本去年减持了2245亿美元；中国减持了1732亿美元，减幅17%。

有分析家认为，主要经济体抛售美债显示人们对美国债务以及美元的信心不足，目前，华盛顿正在辩论财政预算即将达到上限事宜。

但同是在去年，美国第三、第四和第五大债主英国、比利时和卢森堡却在增持美国债券。三国共增持895亿美元，债券总额达到4259亿美元。

中国官媒《人民日报》旗下的环球时报英文版评论称，俄乌战争爆发后，美国将其金融服务变成打击俄罗斯的武器，其规模和力度堪称前所未见。在汲取了这一教训后，世界各国都认识到，将其美元资产多样化势在必行。

《日本经济新闻》则认为，除了美国利率上升的影响外，中美对立也在不断加剧，在这种情况下，中国有可能正在减少外汇储备中持有的美元资产，加快"脱离美元"的步伐，因此， 2023年，中国继续减持美国国债的可能性很大。

不过，也有分析人士认为，抛售美国主权债券可能是一种财政手段，因为目前买入其它金融产品的回报率更高。彭博社相关报道写道，中国去年抛售美国国债的同时，买入了大量回报率更高、有政府背景的机构证券。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。