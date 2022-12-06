中国历届领导人 身后哀荣各不同

（德国之声中文网）周恩来是中华人民共和国的开国总理，他为共产党披上了进步的外衣，还力所能及地整顿了文化大革命中的一些过激行为，因此受到广泛的敬重。他在文革期间的1976年1月8日去世，享年77岁。当时，大量民众自发来到北京的天安门广场，在人民英雄纪念碑下留下鲜花、诗歌以及其他祭奠物品。到了当年的清明节时，当局移除了广场上堆积成山的祭奠物品，引发了民众的不满。这种群众运动最终遭到了主政的"四人帮"当局残酷镇压。

1976年9月9日，毛泽东去世，享年82岁。当时，毛泽东几乎被神化，他的去世引发了全国上下近乎歇斯底里的哀悼。他的遗体在北京人民大会堂停放了一星期，期间约有近百万人前来吊唁。他的公开追悼会在9月18日举行时，数以亿计的中国人站在原地默哀，全国各地也响起了3分钟警报声。在北京，更是有数十万人佩戴黑色袖章、白色纸花参加了盛大的仪式。后来，当局在天安门广场南侧修建了毛泽东纪念堂，他经过防腐处理的遗体至今陈列在这座空旷的建筑内供人瞻仰。

经过防腐处理的毛泽东遗体至今陈列在纪念堂内供人瞻仰

胡耀邦是力推改革开放的邓小平的亲密盟友，曾经在文化大革命期间与邓小平一道两度遭到政治清洗。进入改革开放时代后，胡耀邦出任中共中央总书记，1987年则因未能镇压要求民主的学生运动而遭罢免。1989年4月，他因心脏病去世，民众对他的自发哀悼最终酝酿成了声势浩大的示威抗议行动，青年学生领导的抗议、请愿、罢工罢课、绝食行动持续了一个半月，最终在6月4日遭到血腥镇压，至少造成数百人身亡。

1989年的六四民运正是因为悼念前中共总书记胡耀邦而起

邓小平在1997年2月去世，享年92岁。由于当局担心1989年的场景重现，因此天安门广场上的悼念集会被禁止。他的追悼会在严密的安保下进行，没有任何外国政要被邀请参加这位改革开放总设计师的葬礼。当时，四川省广安州协兴乡牌坊村是为数不多的允许民众自由表达对邓小平悼念情绪的地方之一，牌坊村是邓小平的出生地。

（法新社）

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