中国厂商小米被乌克兰列入战争资助者名单

（德国之声中文网）乌克兰国家预防腐败局(NAZK)在4月13日发布声明说，将小米列入名单，不仅仅是因为该公司在俄军全面入侵乌克兰后依然坚持在俄罗斯境内运营，而且"依然在那个恐怖主义国家成为智能手机销量领军者"。"在俄罗斯轰炸和平的乌克兰城市时，小米手机在2022年第三季度的交付量提升了39%。而且小米在俄罗斯的分公司近期正在积极招聘，还宣布启动最新旗舰手机的销售。"

NAZK的新闻稿还指出，早在2021年，小米在俄罗斯的业务就创造了2.02亿美元的营业额，"这是一笔巨资，伴随有同样巨额的纳税额。这些税款会被用于支持俄罗斯的军队，后者正在杀戮乌克兰人。"

乌克兰方面还指责说，由于俄罗斯市场对小米过于重要，因此这家中国企业从未表示要撤离俄罗斯，"尽管他们在2022年春天之后就再也没有在俄罗斯进行营销活动。"在新闻稿的末尾，乌克兰国家预防腐败局指责小米"正在资助一个恐怖主义国家的军事侵略，必须承担其行为的声誉和法律后果"。

根据NAZK的定义，"国际战争资助者"指的是不顾俄罗斯侵略行径或者相关国际制裁令仍旧继续与俄罗斯合作的外国企业，其中"为俄罗斯预算提供资金、从而资助恐怖主义的企业"也被列为"优先制裁对象"。

目前总共有22家企业被乌克兰列入了"国际战争资助者"。除了小米，还有中国建筑集团、司南导航这两家中国企业榜上有名。此外，美国宝洁、德国麦德龙等多家知名跨国企业也在名单上。

小米集团4月14日发表声明，对乌克兰国家预防腐败局的做法予以强烈反对。该公司强调，其在全球一百多个国家及地区开展消费者业务，"并严格遵守经营所在地的法律法规。""我们希望世界和平，从不支持战争。我们的使命是坚持做感动人心、价格厚道的好产品。"

（综合报道）

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