中国厂商凭什么称霸非洲手机市场？

（德国之声中文网）在几内亚比绍首都的街头寻找零工的巴尔德（LafuBaldé）说："我无法想象没有智能手机的生活"。这位35岁的孩子父亲有时为外国商人兑换外币，有时为店主跑腿办事。他说："有了智能手机，我不仅能与比绍的客户保持联系，而且还与世界各地的朋友和熟人保持联系。对我来说，如今智能手机几乎与电，水或面包一样重要。"

年龄35岁以下的非洲人中，77％的人如今都使用智能手机。巴尔德说："我们使用手机转帐，购买手机充值券，之后通过发短信传给乡下的亲戚和商业伙伴，他们可以在任何地方充值。"巴德尔说，现在也能用智能手机支付电费，也可以使用手机进行大学网上注册或向政府部门递交各种申请。

中国智能手机领先市场

非洲的智能手机市场竞争激烈，但能够满足非洲客户需求的手机品牌不多。中国传音控股股份公司（Transsion）很早就意识到了这一点，因此最近十年来已成为非洲手机市场的佼佼者。 传音控股公司迄今已经在非洲销售了超过1.3亿个Tecno和 Itel 牌手机。

巴尔德已经无法想象没有智能手机的生活

巴尔德说："智能手机也应该如此。"他本人最近购买了一款传音智能手机："价格仅为5万非洲金融共同体法郎（约合76欧元），并且拥有我们在非洲所需要的所有功能。手机已经配备进入重要社交媒体的服务器。此外，手机本身坚固耐用，在待机模式下电池可以使用几天。因此，我非常感谢中国人，是他们让我们能够如此轻松地上互联网！"此外，传音手机具有多种非洲语言的用户菜单，通常都可以使用两个SIM卡。

不仅是在几内亚比绍，而且在塞内加尔或非洲人口最多的国家尼日利亚，来自中国的手机也占据着市场的主导地位。在撒哈拉以南的非洲第二大市场埃塞俄比亚，中国手机占据着最多的市场份额。

中国的成功秘诀

据称，在非洲市场上获得的巨大成功的传音手机，在中国却很少有人知道。该公司于9月底上市，首日市值已达60亿美元左右。但是，根据德国之声中文部提供的消息，早在2008年该公司就将目光瞄准非洲，制定了"关注非洲"战略。如今，这一战略取得圆满成功。2018年，从中国出口到南撒哈拉非洲地区的手机多达1.24亿部，占据了将近50％的非洲市场份额。

Mara Phone是第一个在非洲生产的手机品牌

中国的IT专家王艇在接受德国之声的采访时说："价格低是传音最有力的武器。"此外，该公司还仔细分析了非洲用户的需求，之后对手机进行了改进。王艇说："传音发现和亚洲用户一样，非洲用户也有拍照美颜的需求，但是在比较黑，反差小的背景下识别黑色的脸比识别白色和黄色的更有难度。传音投入了时间和财力通过研发，解决了这个问题。 "如今，传音公司已经牢牢扎根于非洲市场，并继续在研发方面投入大量资金，令可能的竞争对手难有出头之日。

现在，首家非洲制造商Mara Phone也开始打入智能手机市场。据卢旺达政府公布的消息说，该公司受到一位名叫塔卡尔（Ashish Thakkar）的迪拜企业家的支持。 10月初，卢旺达总统卡加梅（Paul Kagame）在首都基加利主持了非洲第一家智能手机工厂的开工典礼。仅十天后，第二家手机厂在南非德班投入生产。

新崛起的非洲国家卢旺达

Mara Phones使用的是谷歌的安卓（Android）操作系统，其社交媒体功能适应了非洲用户的需求。最初计划年产手机120万部。数量不多，但不久将会改变。

许多非洲用户希望手机的待机时间能更长一些

卢旺达国家发展部（RDB）的阿卡曼齐（Clare Akamanzi）说："在非洲为非洲开发的高科技项目，从一开始就获得卢旺达政府的支持。" 他说："我们对这个项目感到兴奋，因为它为我们的居民使用多功能的智能手机提供了方便。" 阿卡曼齐说，目前，只有13％的卢旺达人拥有智能手机。她向德国之声表示："但是，我们希望我们的国家取得重大进展，促进数字化转型。"

卢旺达在数字化方面确实取得了长足的进步。两年前，公共管理部门建立了一个名为Irembo的互联网平台，所有公民都可以使用手机在该在线平台与公共服务机构联系。阿卡曼齐说："我们将所有申请表格（例如身份证的申请表格和确认书）都放到了网上。对我们来说，通过在线服务为公民提供便利，使他们通过智能手机就能享受我们的服务，这很重要。