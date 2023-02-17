中国卫生官员：疫情基本结束但并非完全结束

（德国之声中文网）中国国务院联防联控机制周四（2月23日）召开新闻发布会，介绍目前中国疫情防控有关情况。中国卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组长梁万年在回答记者提问时表示，从全球的角度来看，新冠大流行的状态还存在，疾病的危害也依然存在，但中国在疫情防控方面取得重大决定性胜利，并意味着中国建立了比较好的人群免疫屏障。

对于媒体提问，如何理解「取得决定性胜利」，这是否意味着本轮疫情已经结束？梁万年指出：「如果从疫情本身的特点来看，可以说（本轮）疫情已经『基本』结束，但不能说它是完全的结束。现在的感染在我们国家来看，还是处在零星的、局部性的散发状态。」

兔年开工 中国民众担心疫情卷土重来吗？

发现7例XBB.1.5输入病例

中国疾控中心传防处在发布会中也提到，自今年1月8日实施新冠病毒感染「乙类乙管」以来，中国已监测发现7例XBB.1.5变异株输入病例及1例由输入病例引起的本土关联XBB.1.5病例，为核心密接人员。经详细的流行病学调查、相关密接人员健康监测及专家研判，没有再发现续发病例。

对于梁万年「本轮疫情基本结束」的说法，微博上有网友揶揄，之前曾有国家卫健委专家批评别的国家搞群体免疫，「但如今梁万年的总结显示，我们最终采取了群体免疫，才使本轮国内疫情基本结束」。

也有人表示，宣布「本轮」结束就表示「下一轮要开始了」。还有网友质问，用「基本结束」这种说法，到底结没结束？根本就是「薛定谔的结束」。

德宣布取消对中国旅客检测

鉴于中国疫情逐步趋缓，一些年初以来对来自中国的旅客采取检疫措施的国家放开了限制。继法国2月17日宣布中国旅客不需出示阴性证明并取消落地抽查后，德国本周也宣布，来自中国的旅客自2月22日起不需要在入境德国前接受检测。

而韩国政府则宣布，从3月1日起不再要求自中国入境人员抵韩后进行新冠核酸检测，但行前核酸检测的要求将持续至3月10日。此外，自中国出发航班只能从韩国仁川机场入境的措施也将于3月1日解除。上周，韩国和中国已经恢复互相发放短期签证；中国和日本也已经在上个月恢复短期签证互发。

「成功走出疫情大流行的奇迹」

上周，中共中央政治局常委会刚召开过会议，指出自2022年11月以来，政府「不断优化调整防控措施，较短时间实现了疫情防控平稳转段」，2亿多人得到诊治，新冠死亡率保持在全球最低水平，「取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹」。

会议新闻稿称，「实践证明，党中央对疫情形势的重大判断、对防控工作的重大决策、对防控策略的重大调整是完全正确的，措施是有力的，群众是认可的，成效是巨大的。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



（综合报道）

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