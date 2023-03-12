中国卫生官员：新冠全球紧急状态结束，但风险仍在

（德国之声中文网）世界卫生组织周五（5月5日）宣布，2019新型冠状病毒疫情不再是全球公共卫生紧急事件。该组织表示，这是朝新冠疫情终结迈出的重要一步。

世界卫生组织总干事谭德赛周五表示：“昨天，突发事件委员会举行了第15次会议，并建议我宣布这一国际关注的紧急状态终结。我接受了这一建议。因此，我怀着极大的希望，宣布Covid-19作为全球公共卫生紧急状态结束。”

对于世界组织的最新决定，中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，中国将继续预警监测及疫苗接种等措施。

梁万年在接受央视新闻采访时指出，新冠达到不再继续构成全球突发公共卫生事件，“并不意味着新冠的流行就没有了，疾病的危害就消失了，而是说明我们的能力目前已经可以有效地控制疫情带来的危害”。

他表示，不再构成国际关注的突发公共卫生事件，并不意味着新冠病毒已经对人类无害，也不意味着要放弃所有的防控，中国仍会坚持预警监测、疫苗接种等必要的防控措施。

WHO: 病毒将继续存在

新冠疫情迄今造成世界各地超过690万人死亡，一度导致全球秩序陷入混乱。世界卫生组织突发事件委员会在2020年1月30日宣布2019新型冠状病毒为国际关注的突发公共卫生事件，旨在让国际注意力集中在这一疫情构成的威胁上，并加强疫苗和治疗方面的合作。

解除新冠紧急状态是全球在上述领域取得进展的一个标志。但世界卫生组织强调，即使它不再是紧急状态，Covid-19将继续存在。

“病毒将继续存在。它仍在造成死亡，仍在变化。可能导致感染和死亡人数的新变种风险依旧存在。”

谭德赛表示：“任何国家可能发生的最糟情况是，利用这一消息作为放松警惕的理由，卸除它所建立的系统，或告诉人民新冠已经没什么可担忧。”

根据世界卫生组织截至4月24日的统计数据，新冠疫情的死亡率已经从2021年1月每周超过10万人的高峰，放缓到如今一周仅超过3500人。

然而，谭德赛表示，这并不意味着新冠病毒已经不是全球健康威胁。他强调，解除全球公共卫生紧急状态的消息意味着，现在是各国从新冠应急模式过渡到将其与其他传染病一同管理的时候。

他同时强调，这并非突如其来的决定，而是经过一段时间仔细思考评估，并在分析数据的基础上作出的决定。

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各国可自行决定防护措施

随着全球公共卫生紧急状态结束，各国可自行决定是否采取保护措施防止病毒传播。

德国的各项防疫措施，包括在医疗保健领域强制佩戴口罩的规定，已在4月7日全面取消。当时，德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）表示，从病毒变种、疫苗接种和尚存的临床病例三个方面来看，可以认为德国的新冠大流行已经结束。他认为，总体而言，德国成功地应对了疫情，并且取得了良好的成绩。

在现行新冠疫苗接种规定到期后，德国计划将新冠疫苗纳入常规医疗服务中。

去年，美国总统拜登表示大流行已经过去。其他多个国家也已相继解除对新冠疫情的紧急状态，这也意味着将停止支付疫苗等相关费用。

(综合报道）

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