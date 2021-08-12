中国卫建委：全国疫情风险总体可控

（德国之声中文网）“全国层面发生大规模的疫情风险较小”，中国国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华周五（8月13日）介绍，截至12日24时，中国18个省份48个市发生了本土疫情，其中，36个市超过5天没有新增的感染者报告。除扬州、武汉、张家界外，其他仅有零星的病例报告，从这个情况看，“全国疫情风险总体可控”。

中国国家卫健委新闻发言人米锋在同一场国务院联防联控机制发布会上介绍：“截至目前，全国现有本土确诊病例连续19天上升，涉及16个省份，现有中高风险地区156个，我国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。”

贺青华还指出，近期国内多地陆续发生了聚集性疫情，从流调溯源基因测序的结果看，传染源均来自境外。守住境外输入这个关口，就能最大限度降低国内疫情发生的风险。“从目前各地疫情防控的经验看，目前采取的’外防输入、内防反弹’的策略，即常态化防控措施是科学的、有效的。”

推进疫苗接种工作

根据中国国家卫健委提供的数据，中国疫苗接种率已经达到55%。中国工程院院士钟南山日前称中国需要83.3%的接种率才能达到群体免疫。

贺青华在发布会上进一步介绍，按照新冠疫情疫苗接种的总体部署，各省份已经陆续开展对12-17岁人群新冠疫苗接种工作。截至目前，12-17岁人群接种工作在全国正在有序推进，31个省加上兵团累计报告接种总剂次数超过6000万剂。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆另外指出，儿童患了新冠之后，过去认为症状比较轻，但是现在发现随着儿童患病的不断增多，其实在里面也有一些出现了重症，也有个别儿童出现死亡的情况。至于儿童接种疫苗可能的不良反应，他表示，目前根据对不良反应的监测分析，儿童和青少年接种新冠疫苗不良反应的发生率不高于18岁以上的成人，既包括一般反应，也包括异常反应。

7月以来，由Delta（德尔塔变异毒株）引发的新一轮疫情在中国爆发，中国正想方设法拿出更多对策。法新社本周报道称，在中国国产疫苗施打无法阻止Delta病毒疫情持续扩大的情况下，美国伊诺维奥制药(Inovio) 在中国的试验合作伙伴艾棣维欣生物制药表示，中国药品监管机构已经批准了首个混打疫苗试验。此外，上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在7月底发表的“与病毒共存”说持续引发议论。

（来源：路透社，法新社）

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