 中国卫健委：呼吸道病例激增将持续至春天 | 科技环境 | DW | 26.11.2023

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科技环境

中国卫健委：呼吸道病例激增将持续至春天

中国国家卫生健康委在周日的新闻发布会表示，近期急性呼吸道病例增加与多种病原体叠加有关。当局预计此情况将持续至明年春天，儿科医生则呼吁，大多数儿童染病后恢复良好，家长不必焦虑。

世卫组织表示，其他国家也经历过如中国目前呼吸道病例激增的情况

世卫组织表示，其他国家也经历过如中国目前呼吸道病例激增的情况

（德国之声中文网）今年冬天，中国正面临自放宽新冠防疫限制以来首度呼吸道疾病激增的情形。中国国家卫生健康委周日（11月26日）举行新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治现况。

国家卫生健康委员会新闻发言人米锋在发布会上表示，急性呼吸道疾病的激增与多种呼吸道病原体叠加有关。监测显示病例以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等。

增开诊室、加强药品供应

米锋呼吁：「各地要科学统筹医疗资源，落实分级诊疗制度。要努力增开相关诊室和治疗区域，适当延长服务时间，加强药品供应保障。」他还提到：「要坚持戴口罩、多通风、勤洗手的卫生习惯，倡导『一老一小』等重点人群积极接种相关疫苗。要做好学校、托幼机构、养老院等重点人群密集场所疫情防控，减少人员流动和探访。」

在中国北方如北京和辽宁等地区，儿童病例尤其多，一些医院儿科出现就诊高峰。北京儿童医院副院长赵成松在接受《北京日报》采访时表示：绝大多数呼吸道传染病患儿预后良好，家长不需过分焦虑，避免重复就诊，推荐在基层医院首诊，病情较轻的儿童也可透过互联网就诊。

儿科医生认为，家长不必对儿童感染呼吸道疾病过于担忧

儿科医生认为，家长不必对儿童感染呼吸道疾病过于担忧

今冬明春是高峰

中国国务院周五发布通知称，呼吸道疾病激增的情况还会持续一阵子，今冬明春可能面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面。国务院同时要求各地做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作，一旦发现聚集性疫情要及时报告、快速反应、有效处置。

由于近期中国呼吸道疾病发病率升高，世界卫生组织（WHO）请求中方提供更详细讯息。本周四，世卫组织就此与中国疾控中心、北京市儿童医院举行了电话会议。

世卫：其他国家也有类似经历

世卫组织于会后发布的通告称，据中方提供的数据显示，今年呼吸道疾病增长出现得更早，但鉴于今年初取消了新冠防疫限制，「因此这并不令人意外，其他国家也曾经历过类似的情况」

中国方面也向世卫组织表示，包括北京和辽宁在内，没有检测到任何「异常或新型病原体」，也未发现异常临床表现，只是多种已知病原体引起的呼吸道疾病总体增加。中国当局进一步指出，呼吸道疾病的增加并未导致病人数量超过医院的收治能力。

世卫组织称正在密切监测中国当前的呼吸道疾病情况，并与中国的国家卫生部门保持密切联系。根据现有信息，世卫组织建议中国民众采取接种疫苗、佩戴口罩和洗手等措施降低罹病风险，也建议不用实施任何旅行或贸易限制。

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（路透社、央视新闻、《北京日报》等）

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