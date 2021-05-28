中国「南大门」疫情渐升 广东高考如临大敌

(德国之声中文网) 根据中国国家卫健委网站消息，6月2日中国新增确诊病例24例，其中境外输入病例9例，本土病例15例均在广东。

这是广东自5月31日增11例、6月1日增10例后的新高。中国《南方日报》报道，即将到来的广东夏季高考共有63.6万人报考，当局按考试人员的不同情况，划分为「七类人群」，包括一，确诊者，二，密切接触者、次密切接触者，三，红码、黄码和发热考生，以及第四五六类普通、社会考生还有试务人员与家长。

其中，确诊考生有医疗救治场所考场与相关隔离与消毒安排。密切接触者和次密切接触考生则安排在隔离考点考试，除了需要提供考前两天的核酸检测阴性报告，也使用专用车辆闭环接送考生。

广东省教育厅厅长景李虎表示，相应措施还包括全体考生「考前14天连续健康状况监测和7天核酸检测」，全体考务人员除了前述措施还有「疫苗接种全覆盖」，以防止疫情扩散。针对高风险地区考点则做到「校内、校外人员不交叉；高风险地区和中低风险地区人员不交叉」。

广州和病毒赛跑

广州市疾控中心副主任张周斌接受新华社访问时说：「此次广州疫情主要是在共同居住、共同就餐、共同托管等相对密闭的场合受到感染后造成的传播，感染者之间有明确的传播链条。」

广州市卫健委主任黄光烈则表示，「全员核酸检测，才能做到大海捞针，才能有效防止针尖大的窟窿漏出斗大的风」。

他说：「在这场和病毒进行的赛跑过程中，我们必须比以往跑得再前一点、跑得再快一些，才能及时阻断病毒传播途径、切断感染链条，否则短时间内极有可能出现更多本地感染者。」

中国媒体也报道，广东疫情这次又猛又急，主因是最早在英国变异毒株以及传播速度极快的最印度变异株肆虐。

广东省疾控中心首席专家何剑峰與中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼皆表示，世界疫情未歇，病毒还在变异，甚至可能对疫情作用产生影响。

(中国卫健委、南方日报、新华社，人民日报)

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