 中国「南大门」疫情渐升 广东高考如临大敌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2021

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时政风云

中国「南大门」疫情渐升 广东高考如临大敌

盛夏高温，持续暴雨的中国广东近日本土疫情升温。即将到来的广东高考有63.6万考生，其中有确诊者及密切接触者，当局如何安排?

Guangdong, China | Neue Coronavirus Fälle

2021年5月26日，广东省广州市越秀区广达街社区当地市民在路边排队等候新冠筛检。

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广东省疫情来势汹汹，其中广州出现印度变种病毒株，深圳出现英国变种病毒株。广州、佛山多区已实施封闭管理，部分市内交通停驶，航空业也受冲击。

(德国之声中文网) 根据中国国家卫健委网站消息，6月2日中国新增确诊病例24例，其中境外输入病例9例，本土病例15例均在广东。

这是广东自5月31日增11例、6月1日增10例后的新高。中国《南方日报》报道，即将到来的广东夏季高考共有63.6万人报考，当局按考试人员的不同情况，划分为「七类人群」，包括一，确诊者，二，密切接触者、次密切接触者，三，红码、黄码和发热考生，以及第四五六类普通、社会考生还有试务人员与家长。

其中，确诊考生有医疗救治场所考场与相关隔离与消毒安排。密切接触者和次密切接触考生则安排在隔离考点考试，除了需要提供考前两天的核酸检测阴性报告，也使用专用车辆闭环接送考生。

广东省教育厅厅长景李虎表示，相应措施还包括全体考生「考前14天连续健康状况监测和7天核酸检测」，全体考务人员除了前述措施还有「疫苗接种全覆盖」，以防止疫情扩散。针对高风险地区考点则做到「校内、校外人员不交叉；高风险地区和中低风险地区人员不交叉」。

Guangdong, China | Neue Coronavirus Fälle

2021年5月27日，来自南方医院的医务人员在广东省广州市荔湾区的一个新冠核酸检测点做准备工作。

广州和病毒赛跑

广州市疾控中心副主任张周斌接受新华社访问时说：「此次广州疫情主要是在共同居住、共同就餐、共同托管等相对密闭的场合受到感染后造成的传播，感染者之间有明确的传播链条。」

广州市卫健委主任黄光烈则表示，「全员核酸检测，才能做到大海捞针，才能有效防止针尖大的窟窿漏出斗大的风」。

他说：「在这场和病毒进行的赛跑过程中，我们必须比以往跑得再前一点、跑得再快一些，才能及时阻断病毒传播途径、切断感染链条，否则短时间内极有可能出现更多本地感染者。」

中国媒体也报道，广东疫情这次又猛又急，主因是最早在英国变异毒株以及传播速度极快的最印度变异株肆虐。

广东省疾控中心首席专家何剑峰與中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼皆表示，世界疫情未歇，病毒还在变异，甚至可能对疫情作用产生影响。

(中国卫健委、南方日报、新华社，人民日报)

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