中国卖家占领2020美国年终消费市场

（德国之声中文网）2020圣诞夜当晚，家住俄亥俄哥伦布的McKinley得意地在推特上秀出了在沃尔玛采购到的来自中国的音箱，“感谢中国的工人们，让我在这个俄亥俄凄凉的冬天有个暖气保暖，还有个蓝牙音箱分贝大到可以足够震震我那坏脾气的室友了。祝大家圣诞快乐！”McKinley在推特上发帖说。

这个圣诞节，很多美国消费者发现自己为亲友预订的圣诞礼物绝大部分来自中国。“我在亚马逊上给男朋友预订了一份圣诞礼物，上边显示的发货地是加拿大，所以我以为会在圣诞前到货，但这只是个误导，其实是从中国发货的。我打了客服电话，客服把订单取消了。”Keels在推特上发帖说。

“我儿子希望圣诞得到克隆人部队的圣诞礼物，但eBay卖家说要从中国走海运发过来，至少要1月份才能到美国。”Eric说。

对此，一位亚马逊中国卖家分析称，2020年对中国跨境电商来说，最大的挑战是物流配送。受疫情影响，今年以来，美国本土、欧洲和东南亚的工厂基本都停工了，只有中国工厂是开工的，美国圣诞消费市场的供给压力全压在中国这边了。

Payoneer的数据显示，全球电商收入在2020年第二季度和第三季度均增长了80%以上，是去年同期增幅的近三倍。其中中国卖家同比增长65%，是去年的两倍以上。

这位亚马逊的中国跨境卖家表示，事实上，亚马逊上几乎90%的商品都来自中国，一方面是因为中国制造便宜，质量好，符合疫情期间消费者的需求，尤其是口罩、电器、加湿器等隔离居家日用品；另一方面亚马逊后台也给予中国卖家提供了很多便利，包括中文课程和中文操作界面等等。

新冠疫情期间的圣诞节生意 新冠疫情影响圣诞购物？ 圣诞节即将来临，因此也进入了节前购物的黄金阶段。但是新冠疫情的爆发对德国人的消费行为产生了重大影响。现在圣诞购物潮即将来临。有人预言德国人将不受疫情的影响疯狂购物。但也有人预测圣诞节的生意会比去年疲软。

新冠疫情期间的圣诞节生意 萧条的市中心 圣诞前夕，尤其是市中心将不会再像从前那样人群熙攘。原因是许多人不愿再去拥挤的市中心进行圣诞购物，而改用不与人接触的网上购物。对于传统的线下零售商来说，这种趋势不容乐观。毕竟，圣诞节之际的购物是该行业最大的收入来源。

新冠疫情期间的圣诞节生意 网上贸易成大赢家 新冠疫情已经导致网上贸易额增加。令网商兴奋的是，这种趋势很可能在圣诞节期间持续。根据行业协会提供的数据，预计圣诞节期间网上零售额将增长12%。仅圣诞节生意的营业额就可达到170亿欧元。

新冠疫情期间的圣诞节生意 购物卡排名第一 今年德国的圣诞树下会有哪些礼物呢？德国贸易协会发表了关于这个问题的预测。据称销售最多的圣诞礼物是购物卡。由于其用途广泛，因此即使在危机时期也很受欢迎。30%的德国人希望圣诞树下至少有一张购物卡。

新冠疫情期间的圣诞节生意 儿童玩具排名第二 圣诞节是孩子们一年中最盼望到来的节日之一。他们热切地盼望收到圣诞老人的圣诞礼物。尤其是有益儿童大脑发育的益智玩具广受爸爸妈妈们的欢迎。

新冠疫情期间的圣诞节生意 书籍和文具排名第三 书籍和文具也是最普遍最常见的圣诞礼物之一。几乎每个人都会得到这一类的圣诞礼物。根据行业协会的数据，26%的德国人会在圣诞树下找到图书、笔或其它文具类礼物。

新冠疫情期间的圣诞节生意 化妆和护肤品排名第四 从沐浴露和润肤露到面膜和眼影，节日之际20％的德国人会购买这些产品，因此价格也可能会比平时更高。市场研究协会的研究人员发现，今年消费者希望在礼品上平均花费330欧元左右。

新冠疫情期间的圣诞节生意 “红包”排名第五 圣诞节时德国人喜欢将红包放到圣诞树下。毕竟有19％的德国人最期待得到圣诞红包。在最受欢迎的礼物中，红包排名第五。前十名还包括服装、食品和首饰。

新冠疫情期间的圣诞节生意 网上购物要小心！ 网上购买电子产品时需要格外谨慎。联邦网络管理局尤其警告有些产品很危险，特别是来自远东的一些产品通常达不到安全标准，它们当中最糟糕的甚至对健康有害。为了保护自己的利益，消费者最好是选择信誉良好的供应商。 作者: Lone Grotheer



同时，美国消费者对“中国制造”的印象也在发生改变。“很多美国人对中国产品有误解，他们觉得中国制造就是质量不好的便宜货。但事实上，中国的电子产品的质量和世界其他产地的一样好，只不过是物美价廉。”McKinley说。当然，有时候，McKinley需要为一只耳机等上4-6周。但对于很多并不急着用的东西，比如价格便宜五分之一的耳机，他并不在意多等几周。

“其实今年以来，美国市场的需求就远远大于供给。”这位中国卖家分析称。受美国本土第二波疫情的影响，这位中国卖家在美国纽约附近的工厂目前已经停工，2020年以来已经陆陆续续停工了好几次。家在北京的廖亮在亚马逊上主要销售胶原蛋、益生菌、综合维生素和维C等保健品，受本次疫情影响，这些商品销量大增，尤其是维C等产品销量大涨了3倍。

“此前的存货早就卖光了，入舱成了很大的问题。”他说，“由于出口旺盛，运费大涨，海运集装箱价格涨了3倍，即使这样，还是订不到集装箱。”不过，对于口罩、服装等比较轻的产品，很多中国跨境卖家一般选取快递或邮政小包的形式发货，因此关税成本并未受到中美贸易关系的太多影响。

对此，亚马逊全球开店相关负责人表示，2020年亚马逊黑色星期五及网购星期一期间，全球以中小企业为主的第三方卖家销售额超48亿美元，同比去年增长60%。与往年不同，今年亚马逊自10月起就已启动年终购物季。截至目前，在年终购物旺季，包含中国卖家在内的全球中小企业中逾71,000家销售额超过10万美元。

eMarketer的数据显示，由于美国消费者在疫情大流行中继续避开实体商店而转而选择在线购物，这促使美国2020年电子商务跳跃式实现30%的增幅，而按正常情况下，这种增幅至少需要2年即2022年才可以实现。估计整个2020年美国电子商务销售额会达到7495亿美元，相比去年的年增幅达32.4%。



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