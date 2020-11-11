中国卖家占领2020美国年终消费市场

这个圣诞节，很多美国消费者发现自己为亲友预订的圣诞礼物绝大部分来自中国。同时，美国消费者对“中国制造”的印象也在发生改变。
（德国之声中文网）2020圣诞夜当晚，家住俄亥俄哥伦布的McKinley得意地在推特上秀出了在沃尔玛采购到的来自中国的音箱，“感谢中国的工人们，让我在这个俄亥俄凄凉的冬天有个暖气保暖，还有个蓝牙音箱分贝大到可以足够震震我那坏脾气的室友了。祝大家圣诞快乐！”McKinley在推特上发帖说。
这个圣诞节，很多美国消费者发现自己为亲友预订的圣诞礼物绝大部分来自中国。“我在亚马逊上给男朋友预订了一份圣诞礼物，上边显示的发货地是加拿大，所以我以为会在圣诞前到货，但这只是个误导，其实是从中国发货的。我打了客服电话，客服把订单取消了。”Keels在推特上发帖说。
“我儿子希望圣诞得到克隆人部队的圣诞礼物，但eBay卖家说要从中国走海运发过来，至少要1月份才能到美国。”Eric说。
对此，一位亚马逊中国卖家分析称，2020年对中国跨境电商来说，最大的挑战是物流配送。受疫情影响，今年以来，美国本土、欧洲和东南亚的工厂基本都停工了，只有中国工厂是开工的，美国圣诞消费市场的供给压力全压在中国这边了。
Payoneer的数据显示，全球电商收入在2020年第二季度和第三季度均增长了80%以上，是去年同期增幅的近三倍。其中中国卖家同比增长65%，是去年的两倍以上。
这位亚马逊的中国跨境卖家表示，事实上，亚马逊上几乎90%的商品都来自中国，一方面是因为中国制造便宜，质量好，符合疫情期间消费者的需求，尤其是口罩、电器、加湿器等隔离居家日用品；另一方面亚马逊后台也给予中国卖家提供了很多便利，包括中文课程和中文操作界面等等。
同时，美国消费者对“中国制造”的印象也在发生改变。“很多美国人对中国产品有误解，他们觉得中国制造就是质量不好的便宜货。但事实上，中国的电子产品的质量和世界其他产地的一样好，只不过是物美价廉。”McKinley说。当然，有时候，McKinley需要为一只耳机等上4-6周。但对于很多并不急着用的东西，比如价格便宜五分之一的耳机，他并不在意多等几周。
“其实今年以来，美国市场的需求就远远大于供给。”这位中国卖家分析称。受美国本土第二波疫情的影响，这位中国卖家在美国纽约附近的工厂目前已经停工，2020年以来已经陆陆续续停工了好几次。家在北京的廖亮在亚马逊上主要销售胶原蛋、益生菌、综合维生素和维C等保健品，受本次疫情影响，这些商品销量大增，尤其是维C等产品销量大涨了3倍。
“此前的存货早就卖光了，入舱成了很大的问题。”他说，“由于出口旺盛，运费大涨，海运集装箱价格涨了3倍，即使这样，还是订不到集装箱。”不过，对于口罩、服装等比较轻的产品，很多中国跨境卖家一般选取快递或邮政小包的形式发货，因此关税成本并未受到中美贸易关系的太多影响。
对此，亚马逊全球开店相关负责人表示，2020年亚马逊黑色星期五及网购星期一期间，全球以中小企业为主的第三方卖家销售额超48亿美元，同比去年增长60%。与往年不同，今年亚马逊自10月起就已启动年终购物季。截至目前，在年终购物旺季，包含中国卖家在内的全球中小企业中逾71,000家销售额超过10万美元。
eMarketer的数据显示，由于美国消费者在疫情大流行中继续避开实体商店而转而选择在线购物，这促使美国2020年电子商务跳跃式实现30%的增幅，而按正常情况下，这种增幅至少需要2年即2022年才可以实现。估计整个2020年美国电子商务销售额会达到7495亿美元，相比去年的年增幅达32.4%。
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