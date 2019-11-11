中国“单身节”迎合德国圣诞购物季

(德国之声中文网) 德国电商对"单身节促销"的热衷程度，与中国同行自然无法相比。2018年，总共30余家电商参与了此次活动，其中包括Mediamarkt, Saturn, Otto, Lidl, Kaufhof等传统零售业巨头。2019年，参与的商家数量进一步增多，Ebay等电商平台也围绕11月11日"单身节"这个概念进行了一系列推广。

十余年前起源于中国的"单身节促销"，其传入德国的时间略晚于来自美国的"黑色星期五"促销。德国零售业圈内人士披露，近年来，11月底的"黑色星期五"已经成为了圣诞购物季的重要组成部分。许多不愿在圣诞节前最后几天才去拥挤的商场里购物的消费者，往往提前许多时间就在网上寻找降价促销商品。电商比价网站idealo的品牌经理施滕宾(Michael Stempin)在接受西德意志广播电视台采访时就指出，"黑色星期五"促销期间，商品平均售价下降了6%，因此是德国圣诞购物季的最佳时机。

从营业总额来看，"单身节促销"在全球的总规模已经超越了"黑色星期五"。即便在德国市场，11月11日也开始在圣诞购物季扮演越来越重要的角色。德国电子商务与零售业联邦协会的发言人萨斯(Susan Saß)对德广联表示，这些只在短短几天内有效的所谓"促销节日"，已经取代了德国零售业传统的"年末大甩卖"；一方面，这样的促销确实能够提升商家的营业额，但另一方面，"促销节日"越是深入人心，商家就受到越大的压力，许多经营者不得不"随大流"参与此类限时促销活动。

萨斯同时还警告说，许多电商会在"单身节"等促销活动期间将过时、滞销商品型号打折出售，消费者必须对此十分小心；"而且，消费者在面对一款打折力度十分大的商品时，还应该扪心自问，是否真的需要这台电视机。"

销毁商品造成严重浪费

伴随着"单身节"的到来、圣诞购物季的启动，网上购物带来的副作用也引起了德国社会越来越多的关注。就在一个多星期前，德国绿党联邦议会党团主席格林-埃卡特(Katrin Göring-Eckardt)指责电商"大量销毁客户的退货，造成了严重的物资浪费"。德国环境部长舒尔策(Svenja Schulze)也在10月表示，客户退货不应"简单地予以销毁"。

包括亚马逊在内的许多德国主流电商，都提供免费无理由退货服务。消费者在签收商品时，也会同时收到一张免邮资"回邮券"。根据德国班贝格大学的一项调研，80%的退货商品都会在重新包装后再次出售，大约3.9%的退货商品会被直接销毁，还有2.1%的商品会转售给第三方进行"后处理"。

虽然这个比例看上去并不是特别高，但是转换成绝对数值，还是相当可观：每年有750万件退货商品遭到了销毁处理。德国电子商务与零售业联邦协会等行业组织指出，电商将这些退回的、略有残次的商品予以销毁，是因为将其捐赠给慈善组织的成本反而要高于直接报废，"企业进行实物捐赠，还必须要缴纳营业税，政界必须要改变这种局面。"比如，销毁价值16万欧元的80吨洗发水，成本只要3200欧元；而将其捐赠给慈善机构，电商却要支出2.13万欧元的费用。

绿党党团主席格林-埃卡特支持行业协会的诉求，但是却遇到了财政部长朔尔茨(Olaf Scholz)的反对：他担心，取消实物捐赠的营业税，可能会产生新的逃税漏洞。