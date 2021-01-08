 中国单日新增逾百例 河北黑龙江加强防疫 | 科技环境 | DW | 11.01.2021

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科技环境

中国单日新增逾百例 河北黑龙江加强防疫

河北疫情持续恶化，将中国单日新增确诊病例数推上去年7月以来新高。除此之外，黑龙江省也出现无症状感染病例，让当局对重点场所采取防疫措施。

China Provinz Hebei Coronavirus

河北单日新增确诊病例数领先中国其余省份，让地方政府绷紧神经，加强住宅区消毒

（德国之声中文网）中国国家卫生委员会周一(1月11日)表示，中国的新冠单日新增确诊病例达到最近五个月新高。除了河北疫情尤其受到关注，黑龙江省也传出加强防疫措施。

中国国家卫生委员会通报，在1月10日中国全国新增的85个确诊病例当中，有82例来自河北。河北另外还新增了49例本地无症状感染者，这些案例都来自石家庄市。1月10日0—24时，石家庄市新增77起新冠肺炎确诊病例。

疫情重镇石家庄市目前仍然处于封锁状态，私家车不得出城，的士、城市公交车和石家庄地铁都暂停营运。当局称石家庄目前对所有追踪到的密切接触者都采取集中隔离医学观察措施。

当局推测石家庄这一波疫情的首个病例可能早于12月中感染。新华网报导，在10日召开的河北省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，河北省疾病预防控制中心应急办主任师鉴说，通过对来自石家庄、邢台市病例的样本进行基因测序的比对，属于L基因型欧洲家系分支1。报导称，「在全球的公开数据和中国的基因库检索中，未发现高度同源的基因组系列，可判定病毒来自境外，通过目前分析零号病例感染或早于（2020年）12月15日。」

除河北以外，1月10日当日新增的另外3名确诊病例为辽宁2例、北京1例。再加上境外输入病例18例，中国1月10日0—24时全国新增确诊病例共103例。此数字是中国自从去年7月30日通报127例以来最高的单日新增确诊病例数。

China Provinz Hebei Coronavirus

石家庄多条高速公路实行交通管制，高速公路禁止车辆上道，空拍画面一片冷清

黑龙江母子确诊

1月11日，黑龙江省绥化市望奎县当局發佈通知，自1月11日早6时起，望奎县进出主城区主要通道实行机动车、电动车限行的交通管制。除参与疫情防控、医疗救护等必要出行车辆外，其他车辆一律禁止进出望奎县主城区，主要通行道路实行物理隔离和设卡管理。

此前，绥化市望奎县委宣传部发出消息，指9日在医院的门诊就诊患者中发现2例阳性病例，均为无症状感染者，两人为母子关系。

目前，望奎县对教育机构、娱乐场所、个人诊所等重点部位采取了关停措施，对养老机构实行封闭式管理。并要求停办红白喜事等聚集性活动。

虽然中国近日新增的确诊病例与2020年初疫情爆发初期相比规模较小，但是中国当局严阵以待，极力防止全国性的疫情再度爆发。

中国截至1月10日为止，全国新冠累计确诊病例为87,536例，死亡病例维持在4,634例。

张慈/杨威廉 (综合报导)

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一年后，他们怀念这位“吹哨人”

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