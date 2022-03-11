中国单日新增病例再激增 多地居民面临封城

（德国之声中文网）根据中国国家卫健委周日通报，周六全天（3月12日）31个省（自治区和直辖市）以及新疆建设兵团共报告新增本土确诊病例1807例，另有新增无症状感染者1315例，是周五新增476例确诊数字的三倍有余，同时也再次刷新了前一天打破的近两年来最高单日新增确诊人数纪录。

据悉，在1807例新增确诊病例中，有114例之前被归为无症状感染者，后来又出现了感染症状。

在各个省份当中，吉林省的新增病例最多。吉林省卫健委副主任张艳周日通报表示，该省周六一天新增确诊病例1412例，新增无症状感染者744例。感染者人数的大幅上升一方面反映出奥密克戎变种传播隐匿、传染性强、传播速度快，早期难于发现，易形成社区传播；另一方面，一些地区出现了医疗资源紧缺，短时间内难以集中收治的问题。

路透社报道指出，与世界上很多国家相比，中国目前出现的新增病例数字并不高，但是疫情的陡然上升使得该国一直坚持的“动态清零”防疫政策面临挑战。

传染力极强的奥密克戎新冠变种使得中国卫生部门允许民众使用新冠抗原快速测试盒来进行自测。虽然世界各国使用的快速测试试剂很多都产自中国，但此前中国仍坚持采用核酸检测的方式来进行筛查。后者的检测结果虽然相对更加准确，但是却需要大量的医疗工作人员来操作，在奥密克戎变种迅速传播的背景下，完全依靠核酸检测的方式恐难以维系。

分析人士猜测，批准新冠抗原检测试剂的上市使用或许意味着中国将逐渐放弃“动态清零”的防疫政策。不过从目前各地应对疫情的措施来看，中国政府尚未决定“松口”。

西安此前曾因为疫情而持续封城数周之久

随着周六全国新增病例的激增，一些疫情较为严重的地区都开始实行部分封城的措施。周日，上海市政府通知市民“非必要不离沪”，上海市高校将从常态化疫情防控管理转为准封闭管理，包括复旦大学在内的高校在校生被禁止离校。

本次东北疫情爆发的中心——吉林省吉林市的部分地区周六进入封城，靠近朝鲜边界的延吉市也宣布了“全市实行静态管理”的通告。

吉林省省委周六宣布了免去吉林市市长王路、长春市九台区区长李欣职务的决定。法新社指出，这显示出地方政府在控制疫情上所面临的政治压力。

虽然当局似乎开始采取更加灵活以及有针对性的防疫措施，但是经济学家仍然警告，严格的封城等限制措施仍然会对经济生活造成伤害。

在最近疫情上升的深圳，不少居民在毫无准备的情况下陷入封城困境。一位姓张的市民告诉法新社记者：“这简直是2020年以来最糟糕的一次。封锁的命令来得太突然。我的一个朋友早上起来发现自己的住宅楼在毫无预警的情况下被封了，她只好让老板把自己的笔记本电脑寄到家里来。”



（路透社、法新社）

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