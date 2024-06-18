中国华南地区再遇暴雨洪水
中国华南地区今年以来第二次遭遇暴雨和洪水灾害。南方制造业中心珠江三角洲又一次成为重灾区，已有数万人被紧急转移。
广东：洪水再次来袭
广东、广西、福建等南部省份连日大雨，造成多地洪水泛滥。据新华社报道，广东梅州市等多处发生山洪、山体滑坡，戒指17日已造成5人死亡、15人失联、13人受困。该地区已是继今年4月后第二次遭遇暴雨洪水灾害。
排水系统不堪重负
排水系统不堪重负 鉴于降雨仍在持续，福建和广东省于6月17日将防汛应急响应提升至最高级别。福建全省已有超50万人受灾，3.6万人被转移。图为救险人员在福建省武夷山市星村镇红星村检查排水设施状况。
整座桥被淹没
广西省柳州市融安县的大潭屯大桥几乎完全被淹没，只有桥栏最高处还在水面以上。上周末，防汛部门对广西省11条主要河流的水文监测显示，最高水位超过警戒水位3.65米。
危及道路
大雨还导致山体滑坡频发。图为柳州市融安县东阳屯的一处公路。有关部门警告当地居民防范雷雨、风暴、山洪和泥石流。拥有1.27亿人口的珠江三角洲是中国人口最密集的地区之一，也是中国的制造业中心。
因地制宜
过去数月，中国多地发生洪水灾害，波及数千万人口。但当地居民也懂得苦中作乐。本图摄于柳州市融安先章口村西谷坡屯，雨中一位村民在被淹没的街道上捕捞鱼虾。
辛勤劳作毁于一旦
在福建南平市星村镇红星村，防洪人员在检查一处被冲毁的茶园。华南的洪水已毁坏了大量的农田和基础设施。据媒体报道，已有12350公顷的农田被淹，经济损失高达16亿元人民币。
珠江水变混
高空拍摄的图片显示，柳州市融安县的珠江河段水位高涨，河面比正常时明显变宽。大量被冲入河中的泥沙让河水颜色浑浊。据中国中央气象台周一的预报，未来几天贵州、江南、华南等地将有持续性强降雨。
城市内涝
位于广西省的著名旅游城市桂林也未能幸免，流经这里的漓江和桂江均出现洪峰。图为桂林市全州县大面积被淹。
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灾害中国
Claudia Dehn2024年6月18日
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