中国升级“断卡行动” 金融系统流动性堪忧

（德国之声中文网）根据包括《证券日报》在内的中国媒体报道，近日中国内地多家银行储户遇到了银行储蓄卡被冻结，只能存款不能取款的情况。这与中国政府从2020年10月开始，为了打击治理电信网络新型违法犯罪，清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号所展开的“断卡行动”有关。但在不久前河南多家银行储户无法取款、上访被赋红码，后爆发大规模群体抗议事件，以及中国各地烂尾楼业主集体掀起“停贷潮”的背景下，如今又出现被“断卡”储户无法取款的情况，引发对中国金融系统稳定的高度担忧。

2020年10月10日，中国国务院召开了打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会，决定自当天起，在全国范围内开展“断卡”行动。打击范围包括手机卡和银行卡。理由是“实名不实人”的“卡”，很可能被用于电信诈骗、网络贩毒、网络赌博等犯罪。据中国官方统计，每年网络赌博流出的资金已经达万亿级别，难以追查和打击。

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“断卡行行动”再次升级

早在大约一年前，包括“中国经济网”在内的官方媒体就报道了“断卡行动”升级的的消息。2021年7月开始对长期不用的个人银行账户开展清理工作。同时银行清理的“睡眠账户”已经从“长期不动户”到“一人多账户”多范围清理，同一客户名下的超量账户，也被银行注销。

《证券日报》近日发表的报道显示“断卡行动”再次升级。报道称，为防范电信诈骗、反洗钱风险，海南省加大了“断卡”行动力度。同时，有持卡人称自己所持有的银行储蓄卡被冻结，只能存款不能取款，且线上交易也受到了限制。《证券日报》记者在调查中发现，其他地区也存在上述类似的情况。该报于今年6月8日发表报道称，仅安徽省一个省公示的联合惩戒单位和人员就有1392个。

报道称，目前中国各大银行正在持续加大对银行卡的监管。本轮断卡行动除重点打击网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法犯罪行为外，账户活跃度低、可能存在异常的交易、信息不全等也成为本轮银行卡封控的重点。

“断卡行动”的背后

《证券日报》的记者分析称：如果银行卡存在异常大笔资金进账后快速转出，疑似洗钱；多次凌晨大额消费，疑似赌博；多次整数金额线上扫码支付，疑似线上赌博下注；虚拟币交易；风险交易的关联方等都会发生银行卡被冻结的可能。

中国大陆地区官方禁止赌博，包括从中国境内通过互联网从事赌博活动。同时将虚拟货币相关业务活动定义为“非法金融活动”，规定境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

虽然中国官方为此轮“断卡行动”赋予了上述理由。但是一些“躺枪”的储户无法取款的情况仍然引发了对中国金融系统稳定的担忧。一位在中国国有大型银行最高管理层任职多年的业内人士表示，中国金融系统的流动性风险，也就是缺少资金的风险在新冠疫情爆发前就一直存在。如今新冠疫情马上走完第三个年头，中国各大银行的资金状况没有好转。尤其是在中美贸易战持续多年，地方债不断攀高和房地产市场不断走低，以及依旧实施严格疫情“动态清零”封控措施的背景下，银行等金融系统面临的现金压力已经达到了一个前所未有的强度。

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