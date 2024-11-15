中国十月工业产出增长放缓 零售超预期

10月份中国工业产出增长放缓。受危机影响的房地产行业仍未出现明显转机。尽管消费者的购买活动有所回升，但要求中国政府加强近期刺激经济的的呼声仍在持续。

（德国之声中文网）中国国家统计局周五（11月15日）公布的数据显示，10月规模以上工业增加值同比实际增长5.3%，低于9月0.1个百分点。剔除季节性因素后，10月工业增加值环比增速回落0.18个百分点至0.41%，显示生产端增长动能放缓。

财新传媒近日对13家国内外机构的调查显示，经济学家对10月工业增加值同比增速的预测均值为5.6%，10月工业增加值表现低于市场预期。

连续两月下降：9月中国工业企业利润大减27%

国庆、双十一推动商业零售

社会消费品零售额在10 月份增长了4.8%，比9月份的3.2%有所加快，创下自2月份以来的最快增长速度。为期一周的国庆节假期和从10月份就开始的 "双十一 "购物节推动了零售业的增长。

"中国经济在第四季度初进一步改善，主要得益于消费支出强于预期。"凯投宏观（Capital Economists）的中国市场经济师黄子春（音译，Zichun Huang）说。"我们认为，加快财政支出将支持未来数月经济活动继续周期性回升。"

国家统计局发言人付凌晖在媒体吹风会上表示，近期的政策措施似乎对经济产生了积极影响。然而，一些经济学家表示，现在作此判断还为时过早。

特朗普的阴影

付凌晖表示，从房地产市场来看，新房销售改善、二手房交易明显增加、市场活跃度提升。他说随着相关政策相继落地见效，房地产市场信心得到提振，房地产向着止跌回稳方向迈进。

1-10 月份按建筑面积计算的房地产销售额同比下降 15.8%，低于1 月至 9 月 17.1%的降幅。

不过澳新银行资深中国策略师邢兆鹏说，房地产市场的情况依然疲软。"房地产投资、销售和价格都没有明显改善"。

特朗普上周赢得美国总统大选也引起了中国的不安。他曾威胁要对中国进口商品征收 60% 或更高的关税，这有可能导致中国经济长期处于不确定状态，进一步阻碍人们期待已久的经济复苏。

（综合报道）

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