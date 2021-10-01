 中国十一国庆疯出游 香港八千警力大维稳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2021

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时政风云

中国十一国庆疯出游 香港八千警力大维稳

10月1日是中华人民共和国72周年国庆，中国大陆和香港气氛大不相同。另一边的台湾则有港人带头组织抗议活动。习近平前一天则有一项特别行程。

BG Jahresrückblick 2019

中国迎来72周年国庆日，大陆人民欢庆出游同时，香港却有不一样的氛围。

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随着二十大的临近，习近平将日益面对党内无声质问，为何破坏几十年形成的最高领导人接班制度？他得给全党一个说得通的理由。政论家邓聿文认为，这就是习近平要在二十大上推出“第三份历史决议”的真实原因。

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在天安门广场发表演说。与此同时，香港则是会以大量警察戒备的方式来度过这天。

（德国之声中文网）中国周五（10月1日）迎来72周年国庆。「十一黄金周」假期期间预计将有6.5亿人次出游，跟2019年的7.8亿出游人数相比，人潮已恢復8成以上。然而在香港，警方却部署比反送中运动期间的国庆日还要多的警力，严阵以待。

港警于30日凌晨起封闭了湾仔金紫荆广场及香港会议展览中心一带，并在主要通道设置水马。10月1日早上，香港政府将在这两处分别举行升旗仪式及十一酒会。

《众新闻》报导，港警高度重视十一国庆，将一连两日在各区部署逾8,000警力，调配「包括总部及总区应变大队、速龙小队、反恐特勤队、铁路应变部队及冲锋队等人员，到各个敏感地方作高姿态巡逻，亦会调派便装人员于策略性位置部署。」

近年香港警方越来越重视十一国庆，2019年警方部署至少5,000警力；去年则部署6,000警力。今年则部署了8,000警力，达近年来的新高。

在台湾，港人在台团体「香港边城青年」则将于中国国庆当晚在台北立法院外举办晚会，向中国表达抗议。香港边城青年表示：「中国藉由所谓『数位丝绸之路』、『一带一路』等名义及力量，渐进实现大范围的数位科技监控、不实资讯与红色资本的锐实力入侵。」

「我们必须与受压迫者站在一起，共同捍卫我等珍而重之的普世价值，」香港边城青年表示，他们将联同其他在台港人组织、台湾组织，及被中国迫害的各地在台团体发起集会，以实体行动抗议中国极权扩张。

BdTD China Peking Kinder mit Masken spielen in Nähe des Eingangs zur Verbotenen Stadt

随着疫情控制，今年中国十一黄金周的出游人数已恢复至2019年同期的八成。

习近平参加「烈士纪念日」

在北京，中国政府正持续加强爱国主义理念。在国庆前夕，中国国家主席习近平于30日出席了「烈士纪念日」的纪念活动，向那些在建立共产党的过程中牺牲的人表示敬意。

美联社报导，烈士纪念日仪式强调了习近平在成为自毛泽东以来中国最强大的领导人后对共产主义传统的重视。在天安门广场中心的人民英雄纪念碑前，习近平和共产党政治局常委的其他六位成员带领年迈老兵和政府及军队领导人，在军乐队的演奏下，向先人致敬。

而在30日的国庆招待会上，习近平没有讲话，是由总理李克强代表发言。他赞扬了政府在过去一年的表现，并重申了对港澳台的立场。

李克强说：「我们将继续全面准确贯彻『一国两制』的原则......保持（港澳）长期繁荣稳定。」而在台湾问题上，他则说，北京将继续「坚持一个中国原则和九二共识」、「促进两岸关系的和平发展和祖国的统一」。

同时，美国国务卿布林肯也发表声明，祝贺中国国庆，指美国寻求合作解决大家共同面对的挑战，祝愿中国人民来年和平、幸福及繁荣。

（综合报导）

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