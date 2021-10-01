中国十一国庆疯出游 香港八千警力大维稳

（德国之声中文网）中国周五（10月1日）迎来72周年国庆。「十一黄金周」假期期间预计将有6.5亿人次出游，跟2019年的7.8亿出游人数相比，人潮已恢復8成以上。然而在香港，警方却部署比反送中运动期间的国庆日还要多的警力，严阵以待。

港警于30日凌晨起封闭了湾仔金紫荆广场及香港会议展览中心一带，并在主要通道设置水马。10月1日早上，香港政府将在这两处分别举行升旗仪式及十一酒会。

《众新闻》报导，港警高度重视十一国庆，将一连两日在各区部署逾8,000警力，调配「包括总部及总区应变大队、速龙小队、反恐特勤队、铁路应变部队及冲锋队等人员，到各个敏感地方作高姿态巡逻，亦会调派便装人员于策略性位置部署。」

近年香港警方越来越重视十一国庆，2019年警方部署至少5,000警力；去年则部署6,000警力。今年则部署了8,000警力，达近年来的新高。

在台湾，港人在台团体「香港边城青年」则将于中国国庆当晚在台北立法院外举办晚会，向中国表达抗议。香港边城青年表示：「中国藉由所谓『数位丝绸之路』、『一带一路』等名义及力量，渐进实现大范围的数位科技监控、不实资讯与红色资本的锐实力入侵。」

「我们必须与受压迫者站在一起，共同捍卫我等珍而重之的普世价值，」香港边城青年表示，他们将联同其他在台港人组织、台湾组织，及被中国迫害的各地在台团体发起集会，以实体行动抗议中国极权扩张。

习近平参加「烈士纪念日」

在北京，中国政府正持续加强爱国主义理念。在国庆前夕，中国国家主席习近平于30日出席了「烈士纪念日」的纪念活动，向那些在建立共产党的过程中牺牲的人表示敬意。

美联社报导，烈士纪念日仪式强调了习近平在成为自毛泽东以来中国最强大的领导人后对共产主义传统的重视。在天安门广场中心的人民英雄纪念碑前，习近平和共产党政治局常委的其他六位成员带领年迈老兵和政府及军队领导人，在军乐队的演奏下，向先人致敬。

而在30日的国庆招待会上，习近平没有讲话，是由总理李克强代表发言。他赞扬了政府在过去一年的表现，并重申了对港澳台的立场。

李克强说：「我们将继续全面准确贯彻『一国两制』的原则......保持（港澳）长期繁荣稳定。」而在台湾问题上，他则说，北京将继续「坚持一个中国原则和九二共识」、「促进两岸关系的和平发展和祖国的统一」。

同时，美国国务卿布林肯也发表声明，祝贺中国国庆，指美国寻求合作解决大家共同面对的挑战，祝愿中国人民来年和平、幸福及繁荣。

（综合报导）

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