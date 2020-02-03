中国医院消毒液紧缺 美国公司加班生产

（德国之声中文网）美国消毒剂生产商Decon7 Systems 创始人德雷克（Joe Drake）周一告诉路透社记者说，为了满足正在对抗新型冠状病毒的中国医院对消毒液的迫切需求，该公司已将生产厂从3个增加到6个。

此次新型冠状病毒在湖北省武汉市爆发，传染至邻近省市及全中国，目前在中国已经有17000多人感染，361死亡。两周以来，正在对抗疫情的中国医院对消毒液的需求急速增长。

"这超出了计划，"德雷克接受电话采访时说，"我们能生产多少，他们就要多少。"

中国一再传出消息，疫情重灾区主要医疗物资短缺，包括用于医护人员的基本防护装备，例如口罩和防护服。

为了满足武汉、荆州、孝感和常德等城市对消毒剂的迫切需求，Decon 7公司将生产厂从3个增加为6个，以两班倒方式加快生产。

该公司希望本周能够快速空运出7个集装箱产品，每个集装箱重约36吨。德雷克说，海运通常需要三至四个星期。

中国很多地方对工作场所进行大面积消毒

"困难的不是制造产品，而是包装。" 德雷克说，"他们想要小瓶装的产品，这样更方便使用。"

去年，为了应对非洲猪瘟的消毒需求，这家位于美国亚利桑那州、主要向食物加工和家禽养殖企业供货的公司，开始向中国提供过氧化氢消毒液。

上周六，中国财政部宣布采取临时措施，对于帮助中国遏制疫情的美国产品豁免关税。D7消毒剂也因此免除了中美贸易战期间加征后的48％的关税。

D7消毒剂通过攻击病毒来灭杀其核糖核酸，在中等温度范围内最多可保持8小时的效力，可用于收治病毒患者的医院内部喷洒消毒，祛除残留在医疗设备和通风设施表面的病毒。

大型屠宰场和产业化农场通常购买数加仑的桶装产品。德雷克还说，新加坡也要求提供100万个口罩和100万个瓶装消毒液的报价。

凭借其在美国的制造基地，该公司不必面对在中国生产目前面临的困境，比如中国口罩制造商。

张平/ 叶宣（路透社）