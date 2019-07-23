 中国北汽入股戴姆勒 奔驰更添“中国味” | 经济纵横 | DW | 23.07.2019

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经济纵横

中国北汽入股戴姆勒 奔驰更添“中国味”

德国戴姆勒的“中国味”越发浓厚。继吉利之后，中国北汽集团也入股戴姆勒。与此同时，这家斯图加特公司在另一个项目上也有所进展。

China Peking Automesse Mercedes-Benz (Reuters/J. Lee)

（德国之声中文网）戴姆勒公司的多年合作伙伴中国北汽集团以投资人身份入股。位于斯图加特的戴姆勒总部周二（7月23日）透露，北汽集团通过一家子公司购持戴姆勒5%的股份，其中2.48%的股份由北汽直接持有，另一半则是等同于2.52%股份的投票权。北汽集团和戴姆勒之间的合作已经超过十年。北汽董事长徐和谊表示："我们希望通过入股戴姆勒的方式加强我们之间的联盟。"

以奔驰汽车闻名世界的戴姆勒自身也是北汽的股东。2013年，戴姆勒购入北汽旗下香港上市公司北京汽车股份，并成为北京汽车董事会成员。

"此举令我们成功的伙伴关系进一步稳固，是对我们公司的战略和未来潜力所释放的信任讯号，"戴姆勒董事长康林松（Ola Källenius）表示。"中国市场现在是，今后也将继续是我们成功的一个关键支柱，不仅仅在销售方面，同时也在研发和生产方面。"

这位新上任的集团董事长面对的局势并不乐观，戴姆勒此前短时间内两次发布盈利警报。

拥有5%股份的北汽将成为戴姆勒第三大股东，第二位是持股近10%的吉利汽车，最大股东是科威特国家主权基金。2013年，戴姆勒和北汽开始合作生产、研发和营销。

试点项目"无人停车"有所突破

戴姆勒今天还与供应商博世共同宣布，双方共同研制的无人停车系统已经得到了交通管理部门的审核批准。配备这一技术的汽车将可以在没有人监管的情况下自动驶入和开出停车场。由此这套系统也成为世界范围内第一个全自动无人停车系统。

在此之前的技术虽然已经可以让汽车在没有驾驶员的情况下，由电脑操控在停车场内行驶和停车。但必须有人现场观察，在紧急情况下介入操控。

石涛/李鱼（德新社，路透社）

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