中国北方空气严重污染 北京启动橙色预警

（德国之声中文网）拥有1亿多人口的中国北方京津冀地区正遭受数月来最严重的空气污染。

周二（10月31日），中国北方数千万人受到严重污染警告。

北京市生态环境局发布称，29日，大范围不利气象条件致京津冀及周边区域空气质量转差，山前一带城市已达4级中度至5级重度污染级别。10月30日至11月2日，北京市将会发生为期4天的PM2.5中度污染过程。

10月30日12时至11月2日24时，北京市启动空气重污染橙色预警。这是中国第二高级别的污染警报。

空气质量监测机构IQAir本周二（10月31日）将北京列为当日地球上第五大污染最严重的城市。

在首都周边人口稠密的河北省的几个地区，当局发布了最高级别的红色警报。

据中国官方通讯社新华社报道，当局敦促居民"近期减少外出和剧烈的户外运动"。

当局还限制了允许上路的建筑和运输车辆的数量。

河北部分地区的官方预报显示，雾霾天气导致能见度低于50米。

在北京以南、拥有1,500万人口的天津市，气象局建议任何患有呼吸道疾病的人不要外出，如果要外出，须戴上口罩。

"大范围不利气象条件"

官方预报员称，雾霾是由于"大范围不利气象条件"所致。在本周晚些时候"扩散条件改善"之前，雾霾将在该地区持续存在。

如果北京发布红色预警，就会采取一些措施，例如要求车牌尾数为偶数和奇数的排放车辆隔日行驶，从而减少交通流量。

2015年申办冬奥会成功后，北京宣布向污染"宣战"，关闭了数十家燃煤电厂，并搬迁重工业，摆脱了世界上污染最严重的城市之一的地位。

不过，虽然近年来情况有所改善，但空气质量仍远低于世界卫生组织的标准。

中国是世界上导致气候变化的温室气体（如二氧化碳）的最大排放国。

中国今年批准大幅增加煤电规模

绿色和平组织四月份表示，中国已批准今年大幅增加煤电规模，指责中国将能源供应置于减少化石燃料排放的承诺之上。

燃煤电厂审批数量的激增加剧了人们对中国将放弃其在2026年至2030年实现排放峰值并在2060年实现碳中和目标的担忧。

（法新社）

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