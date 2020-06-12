中国“北斗三号”导航卫星全部升空

（德国之声中文网）周二当地时间十时许，中国官方电视台现场直播了西昌卫星发射中心长征三号运载火箭的升空场面。数小时后，卫星进入预定轨道，并打开了太阳能电池板。

原定上周进行的发射计划，由于技术问题被推迟，但具体原因并未公布。北斗三号全球卫星导航系统投入运营后，将对俄罗斯的 GLONASS导航系统、欧洲的伽利略以及美国的GPS系统构成竞争。

中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风对中国官方的中央电视台表示，北斗系列最后一颗卫星，也就是第55颗卫星发射成功，标志着中国已经完成了覆盖全球的卫星系统。"此举标志着，中国已经成为太空技术领域的强国。"

过去二十年以来，中国政府投入大量资源，以提升本国在高科技领域的独立性，在5G等技术领域，中国甚至已拥有霸主地位。中国的航天技术也在这一期间获得了迅猛的发展。

第一代北斗系统已经于2012年退役，按照中国目前的规划，中国将在2035年"建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的综合定位导航授时体系。"

2003年，中国成为继美俄之后，第三个独立完成载人航天使命的国家，此后，中国还成功发射了一个空间试验站及向月球表面发射了探测器。

中国未来的航天计划还包括建立全功能永久空间站以及载人登月行动。一旦中国近期内发射火星探测器的计划获得成功，将使该国成为继美国之后第二个将探测器送上火星的国家。中国的航天计划此前也遭遇了一系列挫折和失败，此外，由于美国批评中国航天计划同军方关系密切，使得中国在航天技术领域所能开展的国际合作非常有限。

达扬 / 洪沙（美联社）