中国包机接湖北游客回家 那么问题来了

（德国之声中文网）中国外交部网站周五（1月31日）的消息显示，外交部发言人华春莹表示，考虑到近日湖北特别是武汉中国公民在海外遇到的实际困难，中国政府决定尽快派民航包机把他们直接接回武汉。

据中国民航局统计，目前泰国曼谷、马来西亚哥打基纳巴卢分别有117名和100名湖北籍人员愿乘包机尽快返回武汉。民航局在公告结尾处写道，此次包机采取自愿购票原则。

当天稍晚时候，中国外交部再发消息："中国政府派出的首架民航包机自泰国曼谷出发，搭载76名湖北同胞安全抵达武汉天河机场。"

澎湃新闻周六报道称，从东京起飞的春秋航空9C6152次航班，载着111名湖北籍旅客落地武汉。该航班由中国驻日使馆牵头协调，旅客登机前需测量体温并健康登记。据悉，这是中国民航局协调的第三架负责接回海外滞留的湖北籍旅客的民航包机。另据官媒央视新闻的消息，目前在日本东京及周边地区约有350名湖北籍人员愿乘包机尽快返回武汉。

网民质疑

中国官媒在报道相关新闻时提到机上乘客得以回家的喜悦和感激之情，也有文章直接以"对家的渴望远胜于对疫情的恐惧"为题。这些报道下的评论里有感慨"祖国强大"的声音，也有质疑的表态，例如一名新浪微博用户不解地写道："各国都忙着把侨民从武汉接回，因世界至中国病毒最重的就是武汉，好不容易包机把滞留在外的人接回来，找个安全点的地先过渡一些天，为何直接又送回了武汉？ ​"

还有网民呼吁："把这些旅客都安排在疫情比较轻的地方，不要再送回武汉了，武汉的压力太大。"除此之外，也有不少用户赞同这种做法，认为这样"可以避免殃及其它省市"。

法新社注意到相关讨论，并称目前武汉的医院不堪重负。法新社记者看到医院门口排起的长队，有些病人说他们要排两天才能看到医生。

目前从武汉爆发的新型冠状病毒已造成愈万人感染，259人死亡。根据中国官方的最新数字，湖北省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例7153例，其中武汉市3215例。

自1月23日以来，武汉一直处于"封城"状态。武汉市长周先旺26日称，目前有500多万人离开武汉。随着疫情升级，多国陆续宣布从武汉的撤侨计划。一些国家和地区也已限制从武汉或湖北来的人员入境，加上多国航空公司决定暂停前往中国的航班，导致有中国游客滞留在海外。

世界卫生组织于本周四宣布新型冠状病毒为全球公共卫生紧急事件。美国政府周五继而宣布进入公共卫生紧急状态，禁止近期去过中国的外国公民入境。