中国包机接学生回国 小留学生优先

(德国之声中文网)面对疫情危机，不少在海外留学的中国学生想飞回中国，对此中国外交部发出回应。中国外交部副部长马朝旭在本周四的新闻发布会上表示，对于疫情严重国家，确实有困难急需回国的留学人员，将及时采取必要措施，协助他们逐步、有序回国。

目前已经启动飞往英国的撤侨航班。财新网报道，中国民航局副局长吕尔学表示，首个航班于周四（4月2日）从上海浦东机场起飞，抵达伦敦，预计接回约180名留学生。这班飞机所针对的是17岁以下的未成年留学生。

根据搜狐新闻报道，在英国读书的小留学生，即在上中小学的中国学生人数高达约1.5万，平均年龄只有14岁。英国新冠病毒疫情爆发后，由于学校关闭，不少孩子无法继续寄宿在校，只能自己解决在当地的住宿问题。回国机票难买，有很多小留学生滞留英国。

财新网援引马朝旭表示，大多数留学人员按照世卫组织和国家疾控中心的权威建议，秉持"非必要、不旅行"的原则，选择仍然留在当地，这也有助于避免仓促回国引发交叉感染，或者因为中转国家的边控措施而中途受阻，也可以避免后续对学业签证可能产生的一系列影响。

美国约翰斯·霍普金斯大学本周四公布的数据显示，英国确诊人数达到29474人，死亡 2352人。除了英国之外，美国、德国、法国、德国、韩国、日本等多个国家都面临疫情危机，这些国家也是许多中国人留学的热门国家。

根据中国新闻网援引中国教育部门统计，中国在海外留学人员总人数约有160万人，目前尚在国外的大约140万人。留学人员分布在不同国家和地区，美国约有41万，加拿大约23万，英国约22万，德国、法国约11万，澳大利亚、新西兰约28万，日韩约18万。中国官媒人民网援引马朝旭表示，鉴于国内防控疫情的需要，回国人员应该遵守各项防疫规定，包括出境时的严格检测和入境后的隔离观察。

留德华的"健康包"

德国感染人数仍在继续上升，罗伯特·科赫研究所发布的官方统计数字显示，截止本周四上午8时，德国共有73522人确诊病例，872人死于新冠病毒感染。其中巴伐利亚州总确诊病例已达18496例，日新增1999例，死亡268人，各项数据都占据德国榜首，取代了此前的北威州，成为德国境内疫情最严重的联邦州。巴伐利亚州和北威州都是中国留学生的密集地区。

一位在科隆上学的王同学接受德国之声采访时表示，春节时候计划回国过年，但国内爆发疫情，机票取消了，现在也不奢望近期内能回国："我这两天一直看机票，根本买不到，看月末的，虽然有，但是特别贵，都要1500，2000欧元，没有直飞的票，都得转机1，2次，我要是在路上被感染，更悲剧了。"这位大二学生补充说，就算顺利回国，下了飞机还得自费隔离两个星期："还是在德国坚持一下吧"。 另外一名波恩大学的学生也没有回国的打算，她说正好利用这段时间把前一段拖延症没有写的报告和论文都写好，补补功课，接下来学校还会提供网课。

中国驻德国大使吴恳日前接受中国媒体采访时候介绍，留德学生约有4.5万人。中国驻德大使馆本周三（4月1日）发布了一份吴恳对留德学生的寄语，他表示，减少人员流动是目前防疫和自我保护的最佳方法。希望大家减少外出，主动调整心态，保持身心健康，积极开展互助。他还表示，为了帮助大家做好防护，大使馆将分批发放防疫物品，这次专门针对缺少防护用品的留学生们发放"健康包"，里面有口罩等防疫物品和指南。



