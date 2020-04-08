中国助非洲抗疫 尼日利亚医生不买账

(德国之声中文网) 一批中国医护人员周三(4月10日)抵达尼日利亚协助对抗疫情。不过当地卫生工作者却对政府这个做法表示愤怒。

这支15人的中国医疗团在阿布贾机场的停机坪上受到了高级官员的热烈欢迎。他们带着许多医疗用品到来，协助当地医疗工作约一个月的时间。

但此举却引发了尼日利亚最大的医生工会的愤怒反击。尼日利亚医学协会5日谴责了这项计划。他们认为许多当地医护正在这个非洲人口最多的国家恶劣的条件下对抗疾病。

当局这样抹煞他们努力的动作令当地医疗人员「难堪」。他们在声明中表示:「政府邀请这些中国医生来，对长期受苦的第一线医疗工作者来说，让他们的士气受到严重打击。」

声明也强调:「这种邀请贬低了本地医疗人员在这场流行病中迄今所做出的牺牲。」但当地政府官员坚持，中国团队将帮助当地政府提供处理疫情的良好建议。

尼日利亚日前收到中国首富马云送来的医疗用品，包括口罩、防护服和检测包。这些物资也引起了质疑，传说这些物资遭病毒污染。但尼日利亚疾病控制中心上周已出面否认。

非洲大外宣?

在疫情期间，中国官媒也不断宣传说「非洲国家积极评价中国加强对非抗疫合作」，强调非洲多国「借鉴中国经验」。

内容不断引用各国专家表示「中国抗击成效有目共睹，为非洲国家树立了标杆」，还说「中国的担当作为给了我们信心和力量」，并反复用「友好感情」与「患难与共」、「守望相助」的等文字形容中非关系。

根据《人民日报》，中国援助18个非洲国家的抗疫物资在4月6日运抵加纳。这批物资包括呼吸机、N95口罩、防护服、手套等医疗设备和防护用品。

报导内容提到，中国已向近30个非洲国家和非洲疾控中心提供了医疗物资和技术等方面的紧急援助，其中包括诊断工具和病例管理手册等融合了传染病防治实践的资料，「帮助非洲国家更有效地确诊病例，进行医治」。

《人民日报》报导，3月中旬，中国也同非洲国家首次就疫情防控举行专家视频会议。其中有埃塞俄比亚、肯尼亚、利比里亚等24个非洲国家、非洲疾控中心以及世界卫生组织驻部分国家代表近300名官员和专家参与。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)