 中国加速审议外商投资法 禁止“强制技术转让” | 经济纵横 | DW | 01.02.2019

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经济纵横

中国加速审议外商投资法 禁止“强制技术转让”

中美又一轮贸易谈判结束，而在本轮谈判开始前夕，中国便释放出信号，对外商投资法进行二审。官方新华社称，一月内两次审议，为立法按加速键，显示中国加大改革开放的决心。

China Shanghai China Investitionen Symbolbild (Fotolia/philipus)

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中国副总理刘鹤在华盛顿与美进行经贸谈判之际，中方加速释放让步信号。据中国官媒报道，3月5日举行的全国人代会上将审议外商投资法草案，“彰显中国进一步扩大开放的决心”。而同一天，纽约世贸组织内流传着一份质疑中国隐瞒补贴计划的美方文件。 (30.01.2019)

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（德国之声中文网）新华社报道称，该法对"内外资企业一视同仁"。欧美一直呼吁中国扩大市场准入、取消不公平的政府补贴、停止强迫知识产权转让。

据新华报道，除个别行业外，外商在华享有同等待遇。但没有透露具体行业有哪些。

该草案一审稿规定，不得利用行政手段强制转让技术。"外商投资过程中技术合作的条件由投资各方协商确定。"

新华社报道称，中国全国人大常委会委员蔡昉在审议时提出，"行政手段"涵义不清晰，建议改为"行政机关及其工作人员不得以技术转让作为准入的条件或者限制"，称这样的针对性更强，同时也避免自我限制过度。

该法案将于3月5日提请全国人大二次会议审议，预计将获得通过。

除外商投资法的加速审议外，中国最高法院也于今年1月1日起设立知识产权庭，首次受理知识产权案件。

不过，对于新法在多大程度上能得到落实、从而保护外商利益，法律专家和经济顾问抱持疑虑。美国Harris Bricken律师事务所的哈里斯（Dan Harris）向路透社表示："有关强制技术转让，相关法律在中国还仅仅是纸面上的。"他表示，从过去的经验来看，在有关开放市场方面，尽管中国过去10年都有这样的承诺，但大约5年前这一过程便止步不前。

在1月30日、31日的中美贸易谈判后，美方强调，虽然中国在保护知识产权和技术方面有了进展，但这不意味着双方已经达成协议，两国将继续会谈。

苗子/叶宣（路透社、法新社等）

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