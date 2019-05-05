中国加紧建造航母挑战美国海上霸权

路透社报道称，美国智库国际战略研究中心今年4月提供的一些卫星图片显示，过去6个月位于上海的江南造船厂正在加紧建造一艘大型舰船。虽然中国官方从来没有证实，但外界猜测正在建造的正是中国的第三艘航空母舰。
（德国之声中文网）上周美国国防部曾对外表示，中国已经开始第三艘航母的建造工作，但是迄今为止都没有照片传出。
外界估测，在建的航空母舰将是目前中国第一艘大型现代化的航母，具备领导全方位军事打击行动的能力。
自行设计建造大型航母被看作是中国广泛谋求实现军事现代化的核心组成部分。中国在军事现代化方面的努力正在对数十年来美国在东亚地区形成的战略优势构成挑战。
台湾国防管理学院前院长帅化民在接受德国之声采访时表示，中国制造第三艘航母的目的"主要是为了争取海上霸权"。他解释说："美国执行的'印太战略'对中国'一带一路'海上势力的发展构成威胁。中国为了维系'一带一路'的安全、维护南海权益，制造第三艘航母是必然的现象。"
路透社报道称，美国国际战略研究中心公布的卫星图片上可以看到一个31米长的船头和一个41米宽的单独船体，另外还可以看到巨型龙门吊。
分析人士指出，这艘在建的航母虽然会小于美国100000吨级别的超级航母，但是显然要大于法国排水量42500吨的戴高乐号航母。
国际战略研究中心发表的有关中国军力的报告中指出，虽然有关中国自行建造的第二艘航母的信息有限，但是在江南船厂观察到的情况符合外界对解放军拥有第三艘航母的预期。
该研究中心研究员芬纳尔（Matthew Funaiole）在接受路透社采访时表示："目前我们可以看出，过去6个月（江南船厂）进行了一系列的（造船）工作。看起来正在建造的就是第三艘航母。如果不是的话，那很难想象体量如此之大的船只还能是什么。"
上周，美国国防部发表的2019年中国军力报告中也提到，中国的第三艘航母很可能比前两艘吨位更大，新的设计也可以支持更多的战机。
台湾国防管理学院前院长帅化民指出，在航母舰载机起飞方式的问题上，中国目前采用的仍是滑跳的方式。这种起飞方式的缺点在于飞机无法携带太多炸弹和燃油，然而燃油携带量少，作战半径就小。在这方面中国还需要实现技术上的突破。
新加坡东南亚研究所安全问题专家斯托里（Ian Storey）在接受路透社采访时表示，中国的大型航母一旦建成，将超过包括日本和印度在内的任何一个亚洲国家的舰船。他说："这也是中国已经成为亚洲最重要海军力量的另一个标志。"
帅化民对德国之声表示，中国海军起码要有6到7艘航母才能保护（"一带一路"战略下）到非洲、欧洲的航路安全，"一带一路"的大战略才能够真正完成，因为商贸活动依靠军事力量的支撑。他指出，每艘航母每年都需要安排几个月进母港进行保养修护。美国的大西洋舰队和太平洋舰队都各有3、4艘航母，这样才能维系海上霸权。
中国官方媒体首次对外证实航母舰载机具备夜间起降能力,并称中国成为世界上少数几个掌握这种技术的国家。这是北京推进其武装力量现代化的最新展示。 (26.05.2018)