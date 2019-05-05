中国加紧建造航母挑战美国海上霸权

（德国之声中文网）上周美国国防部曾对外表示，中国已经开始第三艘航母的建造工作，但是迄今为止都没有照片传出。

外界估测，在建的航空母舰将是目前中国第一艘大型现代化的航母，具备领导全方位军事打击行动的能力。

自行设计建造大型航母被看作是中国广泛谋求实现军事现代化的核心组成部分。中国在军事现代化方面的努力正在对数十年来美国在东亚地区形成的战略优势构成挑战。

台湾国防管理学院前院长帅化民在接受德国之声采访时表示，中国制造第三艘航母的目的"主要是为了争取海上霸权"。他解释说："美国执行的'印太战略'对中国'一带一路'海上势力的发展构成威胁。中国为了维系'一带一路'的安全、维护南海权益，制造第三艘航母是必然的现象。"

路透社报道称，美国国际战略研究中心公布的卫星图片上可以看到一个31米长的船头和一个41米宽的单独船体，另外还可以看到巨型龙门吊。

分析人士指出，这艘在建的航母虽然会小于美国100000吨级别的超级航母，但是显然要大于法国排水量42500吨的戴高乐号航母。

它还没有名字 但已赫赫有名 接受洗礼 中国首艘国产航空母舰4月26日在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式。这是中国拥有的第二艘航母。据中国官方介绍，与第一艘"辽宁号"不同的是，001A航母完全由中国自行研制。

它还没有名字 但已赫赫有名 当地人眼中的“大船” 虽然多年前就有报道称中国正在建造首艘国产航母，但是直到2015年的最后一天，中国国防部才正式宣布了这一消息。中国媒体介绍，大连当地人习惯把航母叫做“大船”。该航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

它还没有名字 但已赫赫有名 建设当中 目前这艘航母还没有正式的名称，只是有一个“001A型”的代号。在建设当中它已受到大量关注。过去一段时间，中国首艘国产航母将要下水的消息持续见诸各大中国媒体。（图中是该舰在2月份的样子，舰体上仍有不少支架）。

它还没有名字 但已赫赫有名 迎接周年庆 此前外界猜测，这艘航母很有可能在4月23日下水。因为这一天是中国解放军海军成立68周年纪念日。还有消息称，身为中央军委主席的习近平可能亲自出席该舰的下水典礼。但周三当天，出席典礼的其实是中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙。

它还没有名字 但已赫赫有名 山东号？台湾号？ 此前，中国的各大军事论坛盛传该舰将命名为“山东号”，只是这一说法从未得到官方证实。某中国知名门户网站近日举行网络调查，就首艘国产航母的名称征求意见。结果“台湾号”得到了最多人的支持。不过，四个选项中并不包括外界盛传的“山东号”。

它还没有名字 但已赫赫有名 “老大”辽宁 中国海军目前唯一现役的航空母舰“辽宁号”是在乌克兰制造的“瓦良格号”基础上改建。曾有专家认为，“辽宁号”并不是真正可以用于军事行动的航母，而是一个用来演习、训练，并进行一步研发的平台。

它还没有名字 但已赫赫有名 巡游南海 2016年年底，“辽宁号”在南中国海进行演练，并在途中“绕行台湾”，引起国际关注。但台湾媒体援引军方人士指出，辽宁号尚不具备全天候作战能力。若投入实战，仅能发挥3成战力。

它还没有名字 但已赫赫有名 第三艘航母? 除了“辽宁号”和“001A型舰”之外，中国目前还有第三艘航母—但其作用只是用来娱乐消遣。前苏联海军的“明斯克号”在90年代末退役后卖给了中国，并在深圳被改造成军事主题公园。

它还没有名字 但已赫赫有名 “小步快跑” 2016年该舰被拖往舟山整修，据称未来将落户江苏南通。至于中国海军真正的第三艘航母，有消息说正由上海江南造船厂建造。中国军事专家徐光裕少将曾对媒体表示，中国航母的发展策略是“小步快跑”，将来会实现核动力航母。

它还没有名字 但已赫赫有名 海上霸主 尽管中国投入巨资加强海军力量，但与美国相比仍有一定差距。目前美军拥有十艘现役航母，其中包括最近驶向朝鲜半岛的卡尔·文森号。最新一代的三艘“福特级”核动力航母也正在建造中，全长337米，宽78米，排水量高达十万吨（001A型的相应数据分别是315米，75米和7万吨）。 作者: 石涛 (/安静)



国际战略研究中心发表的有关中国军力的报告中指出，虽然有关中国自行建造的第二艘航母的信息有限，但是在江南船厂观察到的情况符合外界对解放军拥有第三艘航母的预期。

该研究中心研究员芬纳尔（Matthew Funaiole）在接受路透社采访时表示："目前我们可以看出，过去6个月（江南船厂）进行了一系列的（造船）工作。看起来正在建造的就是第三艘航母。如果不是的话，那很难想象体量如此之大的船只还能是什么。"

上周，美国国防部发表的2019年中国军力报告中也提到，中国的第三艘航母很可能比前两艘吨位更大，新的设计也可以支持更多的战机。

台湾国防管理学院前院长帅化民指出，在航母舰载机起飞方式的问题上，中国目前采用的仍是滑跳的方式。这种起飞方式的缺点在于飞机无法携带太多炸弹和燃油，然而燃油携带量少，作战半径就小。在这方面中国还需要实现技术上的突破。

新加坡东南亚研究所安全问题专家斯托里（Ian Storey）在接受路透社采访时表示，中国的大型航母一旦建成，将超过包括日本和印度在内的任何一个亚洲国家的舰船。他说："这也是中国已经成为亚洲最重要海军力量的另一个标志。"

帅化民对德国之声表示，中国海军起码要有6到7艘航母才能保护（"一带一路"战略下）到非洲、欧洲的航路安全，"一带一路"的大战略才能够真正完成，因为商贸活动依靠军事力量的支撑。他指出，每艘航母每年都需要安排几个月进母港进行保养修护。美国的大西洋舰队和太平洋舰队都各有3、4艘航母，这样才能维系海上霸权。