经济纵横

中国加快推广数字人民币的脚步

德国记者Fabian Kretschmer在北京观察到，近期中国政府似乎加快了推广数字人民币的脚步。未来，这一数字货币在消费领域的应用可能大增，这或许也会在地缘政治上带来长期影响。