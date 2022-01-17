中国加快推广数字人民币的脚步

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德国记者Fabian Kretschmer在北京观察到，近期中国政府似乎加快了推广数字人民币的脚步。未来，这一数字货币在消费领域的应用可能大增，这或许也会在地缘政治上带来长期影响。
《新苏黎世报》指出，中国共产党为巩固执政权力正致力宣传“中国式民主”，西方国家不能以惯有的傲慢态度忽视这一发展。德国编辑部网络则分析了《维吾尔族强迫劳动预防法》会产生怎样的地缘政治影响。
美国决定重新调查新冠病毒始于武汉实验室泄露的可能性后，德国《商报》认为，中国该是时候配合溯源调查，真正向国际专家敞开大门。《新苏黎世报》指出，中国开发数字人民币锁定的目标远超中国疆界。
在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民 “挖矿”。
本周三(5月19日)中俄领导人通过视频连线的方式参加两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站的开工仪式。美联社分析认为，这一活动反映了两国关系不断靠拢，联手对抗共同的地缘政治对手美国。
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