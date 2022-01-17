 中国加快推广数字人民币的脚步 | 经济纵横 | DW | 18.01.2022

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经济纵横

中国加快推广数字人民币的脚步

德国记者Fabian Kretschmer在北京观察到，近期中国政府似乎加快了推广数字人民币的脚步。未来，这一数字货币在消费领域的应用可能大增，这或许也会在地缘政治上带来长期影响。

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