中国加强监管卡拉OK 将建立「禁歌清单」

（德国之声中文网）中国近期针对教育及科技产业加强监管机制，现在文化产业也成了管控的对象之一。中国文化和旅游部宣布，从10月1日起，中国将建立卡拉OK歌曲黑名单，禁止在全国卡拉OK场所播放含有「非法内容」的歌曲。

文旅部列举了9大类禁播歌曲类型，包含那些歌词内容危害国家统一、主权或领土完整，宣扬邪教或迷信，违反国家宗教政策，或者鼓励赌博和消费毒品等非法活动的歌曲。

与此同时，这项新的卡拉OK内容管理规定也鼓励商家在歌曲点播系统中设立优秀歌曲专区，「弘扬主旋律，传播正能量」。

然而监管机制将如何落实也是一大问题。新华社引述文旅部相关负责人的说法，中国有近 5 万家歌舞娱乐场所，执法监管难度较大；同时，歌舞娱乐场所歌曲点播系统基础曲库达 10 万首以上，歌舞娱乐场所经营者难以识别违规曲目。

这位负责人并表示，歌曲点播系统内容提供商、歌舞娱乐场所应负责内容自审的工作，从源头对歌舞娱乐场所内容进行有效管控。对此，中国文化和旅游部也将建立「全国卡拉OK音乐违规曲目清单」，进一步名列出违禁歌曲。

事实上，中国音乐唱片在一开始发行时就需经过严格审查，如今多了这项清单，等于是额外增加一层管控。中国《北京商报》採访中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举，他表示，音乐出版领域一向监管严格，但偶有疏漏。违规曲目清单属于事后监管，对可能违规的曲目进行辨别判断，是举报制倒推，鼓励行业要自律。

防堵危害社会公德的歌曲

这不是中国第一次对歌曲进行严格管控。据《人民网》报导，早在2015年，中国政府便列举了120首「含有宣扬淫秽、暴力、教唆犯罪或者危害社会公德的音乐产品」，要求下架。但多年过去，许多违禁歌曲仍旧能在中国视频网站上正常播放。

《人民网》访问北京心岸心理训练营创始人范经韧时，对方表示，从心理学角度看，如果歌曲内容涉及政治敏感问题，这也对青少年的心理造成影响，对于青少年而言，他们对于政治理解比较浅，容易被他人操纵，从而做出出格的事情。

他说：「音乐本身的社会教化作用无可替代。」并表示部分嘻哈音乐文化人给青少年传递了叛逆、自负、暴力自私以及不顾及他人的理念。

近年来，中国对于文娱产业的管制越收越紧、打击面也逐渐扩大。2020年9月，文旅部发布通告称，将加强针对脱口秀、相声、话剧等节目的内容审核；线上播出的节目，也应当安排专人对演出内容、弹幕评论等进行实时审看，发现含有法规禁止内容立即採取删除、屏蔽、关闭连结等必要措施。此外，较新颖的沉浸式演出活动以及在LiveHouse举办的表演活动，也都被政府纳入监管范围。

（新华社、人民网、北京商报）

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