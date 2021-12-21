中国加强控管互联网企业 規定模糊引担忧

（德国之声中文网）中国政府周二（4日）公告新规，将进一步审查中国互联网企业赴海外上市的计划，并对演算法的使用进行监管。此举再次反应了中国政府加强对该国庞大网络企业的掌控的趋势。

中国国家互联网信息办公室（网信办）及其他13个部门联合修订发布《网络安全审查办法》，要求拥有超过100万用户数据的平台公司在海外上市前接受审查，并明订「影响或者可能影响国家安全等情形」者，需要被纳入网络安全的审查。该法将从2月15日开始施行。

网信办同日也联合另外4个部门发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》，对於算法推荐技术的使用进行规范，要求公司给予用户关闭算法服务的权利，并加强对互联网新闻信息服务的监督。

此规定明订「不得生成合成虚假新闻信息或者传播非国家规定范围内的单位发布的新闻信息；不得利用算法实施影响网络舆论丶规避监督管理以及垄断和不正当竞争行为」。该法将於3月1日开始施行。

路透社报道，这两条新规可能会影响大批中国互联网企业，包含TikTok母公司字节跳动以及电商巨头阿里巴巴等。这两间公司皆未回覆路透社的置评请求。

审查过程不明确引企业担忧

过去一年内中国政府逐渐收紧对该国互联网企业的控制。而随着新规的施行，中企赴海外上市预计也将变得更为困难。值得注意的是，新规内并无明订其效力是否具有追溯性。

对此，投资顾问公司United First Partners驻新加坡的亚洲研究主管Justin Tang对路透社表示：「如果（新规）无追溯性，那它应该只会影响计划要上市的公司，而非已经上市的公司。」但他补充道，尽管如此，已上市的企业「心里也早就有了许多的想法」。

事实上，中国监管机构在去年7月就已首次提出要加强网络安全审查，并表示将把监管重点放在企业在海外上市后，数据受外国政府影响丶控制或操纵的风险。

路透社报道，在上海林克莱特（Linklaters）律师事务所追踪中国数据政策的专家罗伯茨（Alex Roberts）表示，与去年7月提出的建议相比，新规似乎缩小了可能受这些审查规则所影响的公司的范围。

罗伯茨说：「这些网络安全审查措施中最重要的变化，似乎是将审查的适用范围缩小到只有关键信息提供者丶可能影响国家安全的数据处理者，或持有超过100万个人数据的平台运营商。」

但他也补充说，这些新规仍未具体说明哪些类型的公司将受到影响。罗伯茨认为，审查过程中的这种不确定性，才是中国企业真正担心的事情。

（综合报道）

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