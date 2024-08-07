中国加强南海战巡 回应美菲等四国军演

菲律宾、美国、加拿大和澳大利亚在南海争端地区展开为期两天的军演，以维护“基于规则的秩序”。中国则在南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡，称“一切尽在掌握之中”。

（德国之声中文网）8月7日，菲律宾、美国、加拿大和澳大利亚在南中国海举行海军和空军的联合军演。同一天，中国也在南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡。

南海争端涉及中国和菲律宾、台湾、越南、马来西亚、文莱等国。中菲南海冲突日益白热化，近几个月来，争议海域发生了多起碰撞和武力对峙。

菲律宾海军发言人表示，此次联合军演并非针对任何国家，而是"对基于规则的国际秩序的集体支持"。

美菲加强协同作战能力

中国对南海大部分地区都提有主权诉求，美国则经常在南海地区自由航行。

8月7日发布的一份联合声明中，菲律宾、美国、加拿大和澳大利亚的军事首脑表示，为期两天的军演强调了"共同致力于维护国际法和基于规则的秩序"。

另外，还补充道，"海军和空军部队的参与是为加强各国军队之间的协同作战能力"，并表示"联合军演将以遵守国际法的形式进行，且充分考虑到航行安全和其他国家的利益。"

美菲加奥联合军演的同一天，中国也在南海黄岩岛附近组织了海军和空军的联合战巡。

黄岩岛又称民主礁、斯卡伯勒浅滩、帕纳塔格礁，位于菲律宾吕宋岛以西约240公里之处，距离中国海南岛约900公里。

据中国官媒人民网称，此次联合战巡目的为"检验战区部队侦察预警、快速机动、联合打击能力"，并提到"一切搅局南海、制造热点、破坏地区和平稳定的军事活动，尽在掌握之中。"

（法新社、美联社、路透社）

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