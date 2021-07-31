中国加强上市定价审查 19家机构投资者遭惩

（德国之声中文网）为因应中国证监会加强对IPO(首次公开募股)的定价审查，中国证券业协会同上海证券交易所对19家机构投资者采取自律措施，这些机构投资者受到相关惩罚或警示。

中国证券业协会在周五（8月13日）稍晚表示，该协会和上海证券交易所针对部分科创板项目报价一致性较高进行联合调查，揭露了19家机构投资者的问题。该协会在声明中说，这是基於中国证监会《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，他们将加强投资者自律管理丶维护新股发行秩序。

中国在2019年年中於上海推出了支持科技创新企业的科创板，同时也在该市场引入了美国式的丶注册制的首次公开募股（IPO）。

中国证券业协会指出，这些问题包括内控制度不完善丶定价依据不充分丶未严格履行定价决策程序丶工作底稿未妥善保存等问题。

声明还说，1家保险公司已被暂停网下投资者资格一个月，另有1家证券公司资管子公司丶4家基金公司丶4家私募基金管理人被暂停新增配售对象注册一个月，还有1家证券公司资管子公司丶6家基金公司和2家私募基金管理人被给予警示。

中国证券业协会表示，将进一步加强与沪深证券交易所等部门的监管协作，并加大对网下投资者违规行为的处罚力度，以维护定价秩序和保护投资者。

中国已经将基于注册制的IPO系统复制到深圳的创业板，并旨在逐步将该机制推广到中国其他的股票市场，这些市场仍然使用基于监管机构批准的系统。

（路透社等）

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