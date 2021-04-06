 中国加大施压南海与台湾 美国发出警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国加大施压南海与台湾 美国发出警告

中美在南海与台湾议题上的交锋日益剑拔驽张，有关发言火药味也越来越重，这个区域的和平是否会受到影响?

USA Sprecher des Außenministeriums Ned Price

美国国务院发言人普莱斯说：「我们与菲律宾盟友一样，对据报道中国海上民兵在惠松礁附近持续集结感到担忧。」

(德国之声中文网) 美国周三 (4月7日)警告中国不要对菲律宾和台湾采取「越来越咄咄逼人的举动」，提醒北京注意华盛顿对其伙伴的义务。     

国务院发言人普莱斯 (Ned Price)说：「在太平洋地区，包括在南海，对菲律宾武装部队，公共船只或飞机的武装攻击将触发我们在《美菲共同防御条约》下的义务。」

3月7日，在有争议的南海巴拉望岛以西约320公里的惠珊礁，首次出现了200多艘中国船只。当时中国表示这些船只只是暂时避风，后来他们也分散至南沙群岛。    

菲律宾数周来要求中国撤回这些船只，称这些船只非法进入了中国的专属经济区，不过中国声称其拥有几乎整个资源丰富的海域，

于此同时，针对台湾７日报告，有15架中国军机飞入其防空识别区。普莱斯也对中国的举动表示「关切」。

他说：「若中国任何诉诸武力或其他形式的胁迫危及台湾人民的安全、社会或经济体系，美国有能力抵制。」普莱斯根据《台湾关系法》的发言，重申美国有义务向协助台湾抵御北京。

同样在7日，美国海军约翰·S·麦凯恩号导弹驱逐舰通过台湾海峡，表示「美国对自由开放的印太地区的承诺」。美国海军在一份声明中说：「美军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。」

Bildkombo Joe Biden Tsai Ing-wen Xi Jinping

中美两大国角力，两岸关系也成为敏感议题，考验着三方领导人的智慧。

DW.COM

台湾国防部宣布今年4月底和7月中旬将举行年度“汉光演习”。出于对疫情管控的考虑，这场以解放军作为假想敌的军演已经连续两年未邀请美军参与。同一天，台湾外长吴钊燮也对外表示，如果中国大陆来袭，台湾必将奋战到底。

日本防卫省监测到中国航母“辽宁号”以实战化编队穿过宫古水道前出太平洋，中国海军发言人回应称，航母编队是在台湾周边海域例行训练。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母战斗群也进入到南中国海进行“例行活动”。

印太区域最近很热闹，除了美日印澳法首次共同军演外，德国也宣布将在8月派遣护卫舰。中国则持续加大台湾周边的演训。

鉴于多艘中国船只仍停留在南海牛轭礁水域，菲律宾防长周日再次发出语气强硬的声明，指责中方“打算进一步占领” 西菲律宾海区域。中方则回应称这位防长的“不专业言论令人费解”。与此同时，菲律宾外长称“菲中友谊牢不可破”。

中国何时犯台

台湾外交部长吴钊燮4月7日在与外媒聚会时表示，若中国来袭，台湾会奋战到底。他表示，台湾决心提高自身军事能力，增加国防开支。他说：「捍卫台湾是我们的责任。我们将竭尽全力提高我们的防御能力。」

美国军方曾多次警告说，中国很可能正在加快夺取台湾控制权的时间表，警告各界防范。不过中国问题专家葛来仪在接受德国之声访问时表示，她的看法不同，应该把重点放在中国蚕食台湾选择权的「灰色地带战略」。

其实长期以来，关于中国何时可能决定试图迫使台湾统一的预测不尽相同，学者看法各异。根据联社，斯坦福大学胡佛研究所的高级研究员戴蒙德（Larry Diamond）上周表示，他怀疑中国领导人没有准备好。

不论北京的时间表为何，美国从特朗普政府以来以及采取了一系列行动强化与台湾的合作，派遣高级官员赴台，拜登政府也维持对中强硬政策。

根据美联社，民主党人众议院军事委员会主席史密斯 (Adam Smith)最近由无党派外交中心Meridian主办的一个在线论坛上表示，美国军方可以与盟友合作，保持足够的实力来传递信息 ：「中国，不要入侵台湾，因为你要付出的代价是不值得的。」

邹宗翰/William (法新社、美联社、路透社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China Flugzeugträger The Liaoning | Start J-15-Kampfflugzeuge

中国航母去太平洋 美国航母进南海 06.04.2021

日本防卫省监测到中国航母“辽宁号”以实战化编队穿过宫古水道前出太平洋，中国海军发言人回应称，航母编队是在台湾周边海域例行训练。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母战斗群也进入到南中国海进行“例行活动”。

Marinemanöver La Perouse

美日印澳法布局印太 中国海空演训压台湾 06.04.2021

印太区域最近很热闹，除了美日印澳法首次共同军演外，德国也宣布将在8月派遣护卫舰。中国则持续加大台湾周边的演训。

Doku | Filmstil aus 'Taiwan - Part 1'

台湾外长：如果中国来袭，台湾必将奋战到底 07.04.2021

台湾国防部宣布今年4月底和7月中旬将举行年度“汉光演习”。出于对疫情管控的考虑，这场以解放军作为假想敌的军演已经连续两年未邀请美军参与。同一天，台湾外长吴钊燮也对外表示，如果中国大陆来袭，台湾必将奋战到底。

广告

媒体看中国

Südchinesisches Meer Chinesische Schiffe am Whitsun Reef

德语媒体：南海岛礁之争

中国同菲律宾的领海之争愈演愈烈。中国不断向争议海域派遣船只，试图造成既成事实。菲律宾方面则开始向美国求助。  