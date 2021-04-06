中国加大施压南海与台湾 美国发出警告

(德国之声中文网) 美国周三 (4月7日)警告中国不要对菲律宾和台湾采取「越来越咄咄逼人的举动」，提醒北京注意华盛顿对其伙伴的义务。

国务院发言人普莱斯 (Ned Price)说：「在太平洋地区，包括在南海，对菲律宾武装部队，公共船只或飞机的武装攻击将触发我们在《美菲共同防御条约》下的义务。」

3月7日，在有争议的南海巴拉望岛以西约320公里的惠珊礁，首次出现了200多艘中国船只。当时中国表示这些船只只是暂时避风，后来他们也分散至南沙群岛。

菲律宾数周来要求中国撤回这些船只，称这些船只非法进入了中国的专属经济区，不过中国声称其拥有几乎整个资源丰富的海域，

于此同时，针对台湾７日报告，有15架中国军机飞入其防空识别区。普莱斯也对中国的举动表示「关切」。

他说：「若中国任何诉诸武力或其他形式的胁迫危及台湾人民的安全、社会或经济体系，美国有能力抵制。」普莱斯根据《台湾关系法》的发言，重申美国有义务向协助台湾抵御北京。

同样在7日，美国海军约翰·S·麦凯恩号导弹驱逐舰通过台湾海峡，表示「美国对自由开放的印太地区的承诺」。美国海军在一份声明中说：「美军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。」

中国何时犯台

台湾外交部长吴钊燮4月7日在与外媒聚会时表示，若中国来袭，台湾会奋战到底。他表示，台湾决心提高自身军事能力，增加国防开支。他说：「捍卫台湾是我们的责任。我们将竭尽全力提高我们的防御能力。」

美国军方曾多次警告说，中国很可能正在加快夺取台湾控制权的时间表，警告各界防范。不过中国问题专家葛来仪在接受德国之声访问时表示，她的看法不同，应该把重点放在中国蚕食台湾选择权的「灰色地带战略」。

其实长期以来，关于中国何时可能决定试图迫使台湾统一的预测不尽相同，学者看法各异。根据联社，斯坦福大学胡佛研究所的高级研究员戴蒙德（Larry Diamond）上周表示，他怀疑中国领导人没有准备好。

不论北京的时间表为何，美国从特朗普政府以来以及采取了一系列行动强化与台湾的合作，派遣高级官员赴台，拜登政府也维持对中强硬政策。

根据美联社，民主党人众议院军事委员会主席史密斯 (Adam Smith)最近由无党派外交中心Meridian主办的一个在线论坛上表示，美国军方可以与盟友合作，保持足够的实力来传递信息 ：「中国，不要入侵台湾，因为你要付出的代价是不值得的。」

邹宗翰/William (法新社、美联社、路透社)

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