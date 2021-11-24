中国加大打击MeToo运动 彭帅只是其中之一

（德国之声中文网）中国网球明星彭帅在对中共高官做出性侵指控后曾从公众视线中消失过一段时间，这在国际上引起广泛关注。可实际上，无论是作为女权活动人士还是作为性侵的控诉者，彭帅在中国都只是"被消失"、被冠以刑事犯罪罪名、被嘲讽或者被噤声的人物之一。而这一切只是因为他们公开地讲出了大量女性每天都会面对的骚扰、暴力和歧视。

2018年黄雪琴在中国引领一场#MeToo草根运动时，赢得了相当广泛的知名度，并取得了一定程度的成功。但是这一运动也遭到中国当局强烈的抵制。任何被看作有可能挑战中共权力的社会运动都会被迅速打击。而且今年的打击力度更进一步加强。

目前在美国生活的女权运动人士吕频说："他们公开地把我们排除在合法性之外，不给我们合法的公共空间。这个社会的中间地带正在消失。"

中国当局声称#MeToo运动和妇女权利活动人士是外国干涉中国的工具，声称活动人士的关切是中国的敌人捏造出来的，目的只是为了破坏中国的稳定。

被打压的往往是一些与社会边缘群体合作的名气不够大或者影响力较小的活动人士。

黄雪琴和王建兵都曾为弱势群体代言。他们二人的一位朋友说，他看到黄、王的家人收到的警方通知上写着，警方以涉嫌"煽动颠覆国家政权"的罪名将二人逮捕。

广州警方没有回应美联社发出的传真问询。

"煽动颠覆国家政权"的罪名经常被用来打压政治异见人士。黄、王的家人自从他们被捕后再也没有收到二人的音讯，而且也无法联系他们--这也是中共当局对待政治案件惯用的手法之一。

2018年，黄雪琴帮助北京航天航空大学博士罗茜茜在微博上实名公布了该校教授、长江学者陈小武对罗茜茜实施的长期性侵以及打击报复行为。随后北京航空航天大学对此进行了调查，最终解雇了陈小武。中国的#MeToo 运动也由此掀开帷幕。

此后，社会上有关职场中两性权力不平衡、缺少对性暴力受害者司法公正以及性别可以决定一个人在中国社会的待遇等讨论逐渐多起来。

这些全国性的讨论从一开始就令当局感到不安。今年针对女权人士的打压明显增加。包括民族主义者、亲政府的网红在内的一些人都加入到打击女权活动者的行列中，其中一些人似乎得到了当局的鼓励，同时还得到了国家媒体的赞扬。

今年春天，一些拥有数百万粉丝的网红在微博上发起了一波针对女权人士的攻击。他们在没有证据的情况下，指控这些女权人士反华，并得到外国势力的支持。这样的指控往往是针对包括香港民主运动在内的抗议运动。

4月下旬，大约十多个活动人士和非盈利组织发现，他们在中国社交媒体上的账号被暂时或者永久性关闭。女权主义者梁小门在微博上的账号被封号，她说她收到微博管理员的通知称她的账号"分享了非法和有害的信息"。

指控中央电视台著名主持人朱军性骚扰的周晓璇（弦子）也无法再在她公开的社交账号上发帖。

周晓璇在微博上收到大量辱骂她的私信。例如有人给她发私信说："从中国滚出去！和你生活在同一个国家让我感到恶心。"还有人把她称作"被外国人使完之后就会扔掉的卫生纸"。

这一切造成有关女性面对骚扰、暴力或不平等的任何讨论都越来越多地被屏蔽在公众视野之外。

周晓璇说，现在的情况是，她已经在微博上被完整的屏蔽掉了，没有开口讲话的机会。

这类攻击不仅局限于网络世界。今年9月，周晓璇在前往法院参加诉朱军性骚扰损害责任纠纷案庭审时，一群情绪激动的旁观者冲着她大喊大叫，还试图阻止她与记者交谈。现场的警察并没有阻止这些人。

法庭宣判后，周晓璇离开法院准备回家，她说有两辆汽车跟着她。她说，车里坐着的几个男人在她居住的小区外面等了半小时才离开。

不过女权活动者们还是希望#MeToo在中国打开的一扇大门不要就此关闭。

周晓璇说："关闭了几个女权主义者的账号就以为解决问题了，实际上并不会这么简单。一旦你成为了一个女权主义者，就很难再放弃它。#MeToo运动非常重要的意义就在于，它激发了一个广泛的女权主义社群。"

（美联社）

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