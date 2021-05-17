中国加入卫星互联网竞争 近地轨道趋向饱和

（德国之声中文网）在太空高速互联网接入服务的全球竞赛中，中国也打算把自己打造成一个有力的竞争参与者。到目前为止，特斯拉创办人马斯克推出的星链计划（Starlink）、英国公司OneWeb以及亚马逊集团在这一领域互为竞争。

今年4月底，中国卫星网络集团有限公司正式挂牌成立。根据中国官方公开出来的计划，中国打算将超过2万颗通信卫星送入轨道。

如果这4家公司都将数以万计的通信卫星送上天，势必会造成近地轨道越来越拥挤。“先来先得”——批评人士认为这场竞赛就像是“狂野的西部式土地掠夺”。

哈佛大学史密森尼中心的天体物理学家麦克道尔（Jonathan McDowell）警告说：“显然这就是目前的局面。”他认为，现在近地轨道已经分布了大量太空垃圾，现在又要发射更多的通信卫星，这会给太空飞行带来更多危险。

麦克道尔在接受德新社采访时说：“我认为在某一个时间点发生较大规模的碰撞是不可避免的。”他建议成立一个国际太空交通监管机构，以降低风险。同时他认为还应该在一定的近地高度限制卫星总数，防止“超载”现象发生。

另外还有一个不可忽视的问题是，太阳光照射在卫星太阳能电池板上的反射造成的光污染。光反射会在夜空中形成亮点，误导宇航员和观星者。

5月28日，英国卫星通信公司OneWeb36颗卫星搭乘俄罗斯“联盟-2.1b”运载火箭从俄东方航天发射场点火升空，累计在轨卫星218颗。SpaceX推出的星链计划已经将1600多颗卫星送入了近地轨道，遥遥领先于竞争对手。亚马逊打造的Kuiper项目的整体计划是发射3236颗卫星进入近地轨道。中国卫星网络集团有限公司的优势和SpaceX类似，都是具备自行发射火箭的能力。

中国卫星网络集团有限公司的背后是国资委（国务院国有资产监督管理委员会），在财力和管理上均颇具优势。虽然4月份才成立，但是它在国资委中央企业名录中就已经排名第26位，紧随中国移动之后。

2020年4月，中国国家发改委将卫星互联网纳入“新基建”信息基础设施范畴，政府出资大力扶持。去年， 中国向国际电信联盟（ITU）正式提交了两个巨型卫星星座，总共2阶段7组共12992颗宽带通信卫星的轨道和无线频段使用申请。中国财新网引述一位学者的话说“中国在卫星互联网方面的起步太慢了，其它国家早就行动起来了。所以我们不能再等待，毕竟轨道和频谱的资源都是有限的”。

卫星互联网的好处首先是可以为偏僻地区和海域等目前仍未覆盖互联网的地区提供网络信号。除此之外它还具备很高的带宽和快捷安装等优点。但同时也具有延迟时间长、数据流限制、受气候天气影响等缺点。

但说到底这涉及的是互联网的未来和对网络的控制，从中国角度来说还包括对互联网内容的控制。财新网引述中科创星创始合伙人米磊的看法称，“卫星互联网的商业模式还不成熟。但是从战略角度来看却是必须要做的一件事”。他说：“等我们建好了之后，会再去考察它的商业价值。”

(德新社)

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