中国力推金融改革 外资磨拳擦掌

(德国之声中文网) 为了提振经济，中国今年出台了一系列对内与对外的经济政策。周四(3月8日)，国际货币基金(IMF)评论道，中国刺激内需的经济政策将提高经济成长的品质，是正确的方向。

北京本周宣布，将2019年的经济成长目标降低至6.0-6.5%。针对成长逐渐放缓的经济态势外加中美贸易摩擦，宣布以降税减费应對。

针对减税降费，国际货币基金的发言人莱斯(Gerry Rice)表示: 「国际货币基金认为，这会让中国的执政者把焦点放在提高经济成长质量，而非数量。」他说﹕ 「这也是国际货币基金长久以来所提倡与鼓励的。」

他补充道：「我们也乐见中国有意支持现在仍较低迷的消费端。」他认为原先的社保负担太高，影响企业聘雇意愿，现在下调社保缴费比例，同时也下调增值税税率，双方面加起来「有助于提高效率，减少避税的机会」。

李克强在政府工作报告中宣布，政府大规模降税减费约两万亿人民币之外，制造业增值税也大幅从16%下调至13%，运输业与营建业则下调1%。

莱斯提醒北京，此时应该要搭配执行其他改革来促进消费，包括：扩大健康、保险、教育支出，转移财产至低收入家户。

中国开放外资的消息让国际企业跃跃欲试

财富管理产业蒸蒸日上

在中国，财富管理产业成长十分迅速，但是历史上却一直与高风险、非流动资产、散漫无章的规范联系在一起。

最近，当局宣布开始金融改革，要求国内银行将他们的财富管理业务独立出来。消息人士指出，此举意在扩大政府管制，以便北京当局减少债务、限制高风险金融商品的买卖。

中国银行保险监督管理委员会上个月表示，现在中国五家主要银行都已经取得了政府同意，将建立财富管理部门。这些部门必须有独立的账本与账户，「来实践财富管理诚实、勤奋、负责的义务」。

瑞信亚太私人银行北亚洲区总裁方世华(Francois Monnet)表示，境内银行的投资报酬率「正常化」之后，会让外商银行更有施展空间。

瑞信银行正在布局进入中国市场，与高盛和瑞银(UBS)竞争财务管理顾问的市场。瑞银的财富管理主管吕尼(Marina Lui)说，不论是对瑞银还是暴发户，中国都是十分优先的战场。

两位知情人士指出，摩根大通集团也已经开始讨论如何在中国境内开展私人银行业务，虽然摩根大通的发言人拒绝证实这个消息。

其他国际商业银行如花旗银行、汇丰银行也预期中国的财富管理市场会加速扩大。汇丰银行预期在中国的业务成长之下，亚洲的收入会扩大至少十亿美元。该银行回复路透社道：「中国最新的财富管理政策将会为金融业务设定更明确的规范，也令快速成长的财富管理市场更加标准化。」

罗法/李芊(路透社、法新社)