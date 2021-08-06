中国力抗Delta病毒传播 北京考虑疫苗混打

(德国之声中文网) 根据中国卫健委在周四(8月12日)通报的资料，8月11日中国新增确诊病例81例，其中境外输入病例20例，本土病例61例。虽然较9日108例到10日83例本土病例有下降，但中国面对传播力强大的Delta变异毒株正想法拿出更多对策。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中11日表示，他认为中国实际疫情应该比报出来的数目更高，他指出，中国近日确诊数从2位数上升到100多例，以14亿人口来看，算是「非常零星」，但从其大规模筛检、道路严格管制等措施来看，疫情应该比比报出来的数目还高一点。

法新社报道，在中国国产疫苗施打无法阻止Delta病毒疫情持续扩大的情况下，美国伊诺维奥制药(Inovio) 在中国的试验合作伙伴艾棣维欣生物制药表示，中国药品监管机构已经批准了首个混打疫苗试验。澎湃新闻也报道了这项灭活与DNA疫苗混打的临床试验。

根据法新社，艾棣维欣董事长王宾在声明中说，临床实验发现这两种疫苗应用会产生更强、更平衡的免疫反应。但伊诺维奥目前尚未公布其全球临床试验的任何疗效数据。

目前中国批准的7种疫苗中有5种是需要施打两剂的灭活疫苗，法新社提到，就目前公布的科学数据，这种疫苗的保护力落后于辉瑞-BioNTech和莫得纳的mRNA疫苗，这两种疫苗在防御Delta病毒的功效上更好。

中国正面临数月来最严重的疫情爆发，官员表示，许多感染者已经接种了疫苗，而北京尚未批准任何外国疫苗供国内使用。这也使得中国出现呼声，要最大的两家疫苗生产商，国营的国药和私营的科兴，提供数据证明疫苗对 Delta 变种病毒是有效的。

中国旅游和酒店业受冲击

路透社报道，在北京加强抗疫下，服务行业受到很大的影响，特别是旅游和酒店业。但中国政府目前没有像武汉当初爆发疫情初期时那样全面封锁主要城市，为的就是避免经济完全瘫痪。

根据花旗分析师在8月11日的一份分析报告，「重新实施更严格的社会疏导措施，大大损害交通、旅游和其他服务行业」。该报告预计中国服务业的全面复苏将会进一步推迟到第四季度

在四川省西部经营一家有15个房间旅馆的丁女士说，自己曾经预计在7月底和8月初之间，平日入住率可以至少达到80%。但她告诉路透社，由于在四川发现了8个本土感染病例，实际入住率只有20%到30%。本来她在7月夏季旅游季节来临时收到了30万元的订金，但现在到8月份，连要赚10万元都很困难。

此外，根据航空数据公司OAG的数据，中国的整体定期航空运力在上周下降了31.9%，是疫情期间每周下降幅度最大的国家之一。

总部设在西班牙瓦伦西亚的航空咨询公司ForwardKeys的代表戈麦斯（Juan Gomez）说，在南京爆发疫情以及实施大规模检测和旅行限制的同时，中国国内航班预订量也急剧下降。

中国「与病毒共存」?

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在7月底发表的「与病毒共存」说持续引发议论。北京大学中文系教授张颐武8月9日在中国鹰派官媒《环球时报》发表评论，题为「继续全面防控，不要中了西方的连环计」，称「欧美国家自己并没有从『与病毒共存』中获得经济社会发展方面的好处」，却向中国宣传这种方法，还说这「就像劝一个考试成绩远胜落后生的优等生，要借鉴差生的学习方法。这不是为了中国，而是别有深意」。

另一方面，微博上有超过89万粉丝的张强医师在8月10日贴出与张文宏的合照说:「共存需要理性、科学、勇气和智慧。人类将在很长时间内不得不与病毒共存、与流言共存、与愚昧共存、与疾病共存！ ​​​​」​​冰川思想库特约研究员张明扬8月11日则在微博发表文章说:「让张文宏继续说话，天塌不下来。」内容提及，「保卫张文宏，就是保卫科学精神在抗疫中的主导性，就是保卫理性和心智，就是保卫我们来之不易的抗疫成果免于化为泡影。我们可以不相信长期共存，但必须让张文宏继续说话」。

虽然中央还未定调对「与病毒共存」说的态度，但对于公职人员疫情防控是严加问责，根据《法治日报》8月12日的报道， 从7月20日到8月10日，已经有40余名公职人员因疫情防控不力被问责，理由从「对疫情防控形势估计不足」、「风险意识不强」、「隔离管控环节工作失职」、「后续跟进监管不力」。以及「对疫情防控履行管理监督职责不力」都有。

报道内容说「一些党员领导干部对疫情风险认知不足、思想松懈，在当前形势下没有把疫情防控作为首要的常态化工作来抓，同时不具备足够的应对疫情风险的能力，导致工作出现漏洞」，强调「基层干部亟须提升应对风险能力」。

(综合报道)

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