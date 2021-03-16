中国副总理刘鹤仕途引关注

（德国之声中文网）据路透社报道，比特币周五（5月21日）午后扩大跌势，下跌逾11%，此前中国打击比特币挖矿和交易行为，加大力度阻止投机和金融风险。该通讯社称刘鹤是公开下令打击比特币的最高层中国官员，并指出，这是中国政府首次明确针对加密货币挖矿行为打击。

中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤周五主持召开的国务院金融稳定发展委员会会议要求，坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

中国政府网发布的上述消息表明，近来接连受到国际媒体关注的刘鹤仍在正常工作。

《金融时报》揭刘鹤之子“幕后交易”

《金融时报》本周三报道，刘鹤之子刘天然（Andy Liu Tianran）虽已辞任其创办的私募基金“天壹资本”（Skycus Capital，又称天壹紫腾资产管理）的主席职位，但仍秘密进行交易，大笔投资科企巨头腾讯及京东等，并获利丰厚。

这家英国媒体介绍，2017年4月，即刘鹤升任政治局委员的6个月前，刘天然辞去“天壹资本”的主席职位，并于翌年将其股份转让给公司的一名高层。报道指出，这是因为高官子女被中国政府禁止在其父母监管的行业担任管理要职，只可获聘担任较低级别的职位或从事咨询工作。

《金融时报》援引知情人士写道，刘天任在卸任并转让股份后，继续为公司做交易，他在涉及腾讯和京东的利益颇丰的交易中扮演了核心角色。根据公司信息记录，自5年前成立以来，天壹资本迅速发展，其管理的资产已超过100亿元人民币。

该报还引述业内高管指出，中共“太子党”一直寻求保持低调，却不断被金融业吸引，“太子党对他们所做的一切都必须格外小心，因为他们很容易引起外界注意”，“但他们是不会离开（金融业）的”。

目前，天壹资本的网站已无法登陆。上个月底，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合对从事金融业务的13家网络平台企业进行监管约谈，其中也包括腾讯和京东金融。中国媒体报道称，此举目的是进一步加强对网络平台企业从事金融业务的监管，强化反垄断和防止资本无序扩张。

中国商务部否认《华尔街日报》报道

上周，《华尔街日报》援引知情官员报道，中国政府正考虑是否更换中美全面经济对话中方牵头人刘鹤 ，拜登政府官员称相关决定将表明中国对经济合作有多大的兴趣。该报道指出，在这种形势下，知情官员称，几十年来一直推动经济改革的刘鹤将会由更年轻的副总理胡春华接替。报道同时强调，这些官员说，目前还没有做出最终的人事决定，他们还说，也有理由让刘鹤继续担任这一职务。

就《华尔街日报》的这篇报道，中国商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上简短回应：“报道不属实”。

华文媒体聚焦高层人事

新加坡《联合早报》副总编辑韩咏红周五在一篇评论文章中分析：受中国领导人倚重的刘鹤，近成为舆论话题。这可能与高层人事卡位有关；或因刘鹤执行“强化反垄断和防止资本无序扩张”而遭受整肃最严厉一方的针对性反击。韩咏红还认为，明眼人可看出，环绕刘鹤的话题，不只针对他本人；在高层中形象温和又有开明意识的，常会受压，这幕总是反复上演。

着眼明年即将召开的中共二十大，香港《明报》在本周发表的一篇评论文章中也提到刘鹤的政治前途：一些看似必退的高官，如常务副总理韩正、副总理刘鹤等人未必会全退，甚至说不定会更上一层楼。

也有人猜测，根据中共内部”七上八下”的潜规则，今年69岁的刘鹤可能在二十大后会正式退休。刘鹤是中国最高领导人习近平的同伴同学和重要经济智囊，被视为习近平派系的重要成员。

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