中国副外长：“中国是当之无愧的民主国家”

（德国之声中文网）拜登政府将于下周召开全球民主峰会，届时将有约110个国家参与，而中国、俄罗斯等国没有受邀。北京批评，拜登的民主峰会是“假民主之名行反民主之实”。

“民主好不好，人民最知道”

中国外交部副部长乐玉成12月2日在“中外学者谈民主”的高端对话会上发表致辞“民主好不好，人民最知道”，针对民主这个话题进行阐述。

乐玉成先是针对“中国是不是民主国家”这个问题回答道，“在一些西方人的中国叙事里，中国似乎没有民主，中国共产党等同于威权和专制，即使你创造了长期稳定、快速发展、脱贫攻坚等一系列人间奇迹，即使你得到了绝大多数中国民众的支持拥护，你仍然被视为不讲民主、没有人权的国家。这恰恰暴露了某些人阴暗的心理和不可告人的图谋，那就是把民主当作打压异己的工具、遏制别国发展的幌子”。

他随后回忆了中共百年往事，表示共产党一直在为追求民主、自由而上下求索，并强调中国的全过程人民民主 “不是少数人、利益集团的民主，而是多数人、全体人民的民主”、“是真正让老百姓得幸福、惠民生的民主”，同时指出，“中国的民主模式符合本国国情，受到人民拥护，是真正的民主、管用的民主、成功的民主。中国是当之无愧的民主国家”。

这位中国外交部副部长还称，民主建设不需要“教师爷”， “一方水土有一方民主”。这显然是在警告美国等西方国家不要指手画脚。

乐玉成说：“放眼世界，无论阿富汗还是利比亚、伊拉克，被‘颜色革命’强行移植的民主，结果都是灾难性的，最终遭殃的还是无辜的人民。……个别国家以‘民主领袖’自居，召集什么‘民主峰会’，人为把世界各国分成三六九等，贴上‘民主’和‘非民主’标签，对各国民主制度说三道四，指手画脚，这是假民主之名、行反民主之实”。他也再次提到美国新冠疫情的病亡人数，影射美国民主的失败。

据美联社报道，中国方面还将在周六（12月4日）发布一份阐述中国式民主的文件。

拜登政府：反威权、促人权

在12月2日的白宫例行新闻发布会上，有记者提到一些亚洲国家担心民主峰会让其处于选边站的尴尬境地、俄罗斯和中国方面近日也对峰会表达担忧，新闻发言人莎琪（Jen Psaki）回应称，峰会目的是将各地代表不同民主经验的政府和公民社会的代表召集在一起，讨论如何共同努力，在全世界支持民主。“我们不会为此道歉，无论哪个国家对此提出批评”，她说。

莎琪也说，没有一个民主国家是完美的、也永远不是完备的，“我们应该继续在此基础上发展、讨论、参与，同时鼓励积极的变化”，“希望参与的国家会认为这是一个机会，成为这个积极变化的一部分”。

美联社报道指出，拜登将民主国家与中俄等专制国家之间的竞争作为他总统任期的核心话题。拜登表示，民主国家必须证明民主是可行的、有效的。

与其高喊“美国优先”的前任特朗普不同，拜登强调要在全球范围内推进民主、人权与国际合作。拜登在今年8月向多国发出邀请，以视频形式参加12月9日至10日举行的国际民主峰会，其主题是反威权、腐败，促人权。

总部位于华盛顿的德国马歇尔基金会亚洲项目负责人葛来仪（Bonnie Glaser）对美联社说，中方将这次民主峰会视为对专制体制和中国政治制度的反击，这种看法是有道理的。 “中共可能感觉受到了拜登民主言论的威胁，感到必须重申自己把人民放在第一位”，她还表示，“当然，没有说出来的是，摆在人民前面的是党和维护党的地位”。

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