 中国前7月工业企业利润同比下降1.1% | 经济纵横 | DW | 28.08.2022

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经济纵横

中国前7月工业企业利润同比下降1.1%

中国国家统计局最新数据显示，2022年1月至7月全国规模以上工业企业利润同比下降1.1%。

China Schutzmaskenproduktion in einer Fabrik in Lianyungang

（德国之声中文网）中国国家统计局周六公布最新数据，1至7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元，同比下降1.1%。

新的新冠限制措施减少了中国的工厂生产和深圳、天津等主要经济中心本月的经济活动。七月份，中国工业生产从上个月的3.9%降至3.8%。

在41个工业大类行业中，16个行业利润总额同比增长，25个行业下降。其中煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.41倍，石油和天然气开采业增长1.19倍，电气机械和器材制造业增长18.4%；电力、热力生产和供应业下降12.0%，通用设备制造业下降12.8%，汽车制造业下降14.4%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降44.0%，黑色金属冶炼和压延加工业下降80.8%。

中国国际统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据称，1至7月份工业企业利润变化情况有几项主要特点，一是工业企业营收较快增长，利润小幅下降；二是装备制造业利润持续恢复，汽车行业利润回升较快；三是采矿业继续支撑工业企业利润增长，电力行业利润改善明显；四是多因素致原材料行业利润降幅扩大；五是价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

朱虹指出，总体看，工业企业效益延续恢复态势，但受多种因素影响，企业利润小幅下降，成本水平仍然较高，部分行业市场需求不足凸显，经营压力有所增加，加之中国内外环境更趋复杂严峻，工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。

据中国国家统计局公布的数据，7月份工业企业的负债同比增长10.5%，与6月份的比率相同。

在截至6月的三个月里，中国经济勉强避免了收缩。高温热浪、新冠限制和房地产业问题压制了需求。中国政府试图通过提高一倍的基础设施支出支撑疲软的经济。

（综合报道）

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