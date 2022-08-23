中国前7月工业企业利润同比下降1.1%

中国国家统计局最新数据显示，2022年1月至7月全国规模以上工业企业利润同比下降1.1%。
（德国之声中文网）中国国家统计局周六公布最新数据，1至7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元，同比下降1.1%。
新的新冠限制措施减少了中国的工厂生产和深圳、天津等主要经济中心本月的经济活动。七月份，中国工业生产从上个月的3.9%降至3.8%。
在41个工业大类行业中，16个行业利润总额同比增长，25个行业下降。其中煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.41倍，石油和天然气开采业增长1.19倍，电气机械和器材制造业增长18.4%；电力、热力生产和供应业下降12.0%，通用设备制造业下降12.8%，汽车制造业下降14.4%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降44.0%，黑色金属冶炼和压延加工业下降80.8%。
中国国际统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据称，1至7月份工业企业利润变化情况有几项主要特点，一是工业企业营收较快增长，利润小幅下降；二是装备制造业利润持续恢复，汽车行业利润回升较快；三是采矿业继续支撑工业企业利润增长，电力行业利润改善明显；四是多因素致原材料行业利润降幅扩大；五是价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱。
朱虹指出，总体看，工业企业效益延续恢复态势，但受多种因素影响，企业利润小幅下降，成本水平仍然较高，部分行业市场需求不足凸显，经营压力有所增加，加之中国内外环境更趋复杂严峻，工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。
据中国国家统计局公布的数据，7月份工业企业的负债同比增长10.5%，与6月份的比率相同。
在截至6月的三个月里，中国经济勉强避免了收缩。高温热浪、新冠限制和房地产业问题压制了需求。中国政府试图通过提高一倍的基础设施支出支撑疲软的经济。
（综合报道）
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今年7月中国经济增长速度有所放缓，原因主要在于新一波新冠疫情以及大规模的防疫措施所致。8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4，低于前一个月1.3个百分点。
中国国家统计局和物流与采购联合会周四联合发布的数据显示，中国6月份制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。