中国前海军船长非法入境台湾受到正式起诉

一名中国前海军船长因驾驶小船非法入境台湾，周三被正式起诉。不过检方表示，该男子的行为不涉及军事或国安犯罪。

（德国之声中文网）这名阮姓男子今年6月驾驶快艇抵达淡江，与其它船只发生碰撞。海巡人员随后将其逮捕。

官员称，这名男子是过去一年左右18名声称从中国叛逃人士之一。

有关部门称，他们均表示，向往台湾的民主生活方式。与此同时，有关部门警告说，不能排除这些非法入境事件是中国在测试台湾的防御能力。

台湾有关部门认定这名60岁的阮姓男子曾是中国海军的一名船长。他在抵台后也向海巡人员表示，想要“投诚”。

本周三（8月14日）， 士林地检署指控他违反台湾地区与大陆地区人民关系条例，以及入出国及移民法之未经许可入国罪。

（资料图片）台湾新北市淡水码头 图像来源: JAMESON WU/REUTERS

士林地检署在一份声明 中称，这名男子“尚查无涉及其他军事或国安等犯罪情事”。声明写道，这名男子于6月8日晚10时许驾驶快艇自大陆福建宁德三都港出发，9日上午9时许抵达淡水外海。

另据中央社6月11日报道，台湾海巡署署长以及雷达操作手等10人在阮姓男子偷渡抵台事件后，处以申诫或记过处分。其疏失是：雷达操作手误判船籍、守望哨人员辨识为中国船籍但未通报登检。

（法新社、中央社）

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