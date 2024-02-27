 中国前外长秦刚“辞去人大代表职务” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2024

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时政风云

中国前外长秦刚“辞去人大代表职务”

据中国官媒本周二报道，自去年6月消失在公众视野的中国前外交部长秦刚“辞去第十四届全国人民代表大会代表职务”。此前，外界关于这位消失的中国前外长有一系列传闻，甚至曾有美媒传出秦刚已死的消息。

秦刚曾是中国近半世纪以来最年轻的外长。他自去年6月从公众视野消失后一直没有露面

秦刚曾是中国近半世纪以来最年轻的外长。他自去年6月从公众视野消失后一直没有露面

（德国之声中文网）中国官媒新华周二（2月27日）报道称，中国全国人民代表大会常务委员会公告，天津市人大常委会“决定接受秦刚辞去第十四届全国人民代表大会代表职务”，依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，秦刚等人的代表资格终止。

美联社报道指出，秦刚去年从公众视野消失以及之后被解职“是中国多年来最大的政治意外之一”。而且秦刚至今没有公开露面。

秦刚当时是近半世纪以来中国最年轻的外长，曾在三个月内连升两级，被外界看作是习近平的心腹。在他消失之后，舆论不断发问“秦刚去哪儿了？”而官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻。中国外交部先称“身体原因”，后来便是“没有可提供的信息”。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

《华尔街日报》曾在去年9月援引知情人士的话报道称，秦刚下台的原因是他在担任驻美大使期间发生了婚外情。报道称，调查的重点是他的行为是否损害了中国国家安全。

美国媒体Politico去年12月的一篇报道甚至称，秦刚因为涉嫌向西方泄漏中国的军事机密而被捕，并于7月已经死亡。不过，这篇报道的内容至今没有得到证实，舆论对于该信息也存在不少质疑，怀疑报道的真实性。

中国驻欧盟使团团长傅聪在今年1月接受媒体采访时罕见就前外长秦刚下台一事发表公开评论，他表示这种人事变动不足为奇。他说：“如果他们做错了什么，那结果就是这样，但这并不意味着中国政策上的任何改变。”傅聪称，他也不认为这会影响他的工作。

（综合报道）

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