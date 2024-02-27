中国前外长秦刚“辞去人大代表职务”

（德国之声中文网）中国官媒新华周二（2月27日）报道称，中国全国人民代表大会常务委员会公告，天津市人大常委会“决定接受秦刚辞去第十四届全国人民代表大会代表职务”，依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，秦刚等人的代表资格终止。

美联社报道指出，秦刚去年从公众视野消失以及之后被解职“是中国多年来最大的政治意外之一”。而且秦刚至今没有公开露面。

秦刚当时是近半世纪以来中国最年轻的外长，曾在三个月内连升两级，被外界看作是习近平的心腹。在他消失之后，舆论不断发问“秦刚去哪儿了？”而官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻。中国外交部先称“身体原因”，后来便是“没有可提供的信息”。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

《华尔街日报》曾在去年9月援引知情人士的话报道称，秦刚下台的原因是他在担任驻美大使期间发生了婚外情。报道称，调查的重点是他的行为是否损害了中国国家安全。

美国媒体Politico去年12月的一篇报道甚至称，秦刚因为涉嫌向西方泄漏中国的军事机密而被捕，并于7月已经死亡。不过，这篇报道的内容至今没有得到证实，舆论对于该信息也存在不少质疑，怀疑报道的真实性。

中国驻欧盟使团团长傅聪在今年1月接受媒体采访时罕见就前外长秦刚下台一事发表公开评论，他表示这种人事变动不足为奇。他说：“如果他们做错了什么，那结果就是这样，但这并不意味着中国政策上的任何改变。”傅聪称，他也不认为这会影响他的工作。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。